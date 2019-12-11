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СМИ: Анастасия Заворотнюк до конца жизни останется парализованной

Вот уже несколько недель о здоровье Анастасии Заворотнюк не было ничего слышно. 11 декабря журналистам стали известны новые, весьма печальные подробности. 
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк

Примерно с середины ноября близкие Анастасии Заворотнюк не выходят на связь с общественностью. В аккаунте в поддержку актрисы не появляется ни новостей о ее состоянии, ни опровержений информации, периодически появляющейся в СМИ.

11 декабря телеграм-канал Mash сообщил весьма тревожную информацию. 

Представителям онлайн-издания удалось пообщаться с инсайдером, которому известно, что сейчас происходит с Анастасией. 

Анастасия Заворотнюк
 

Если верить источнику, вот уже три месяца артистка находится в реабилитационном центре, но лучше ей не становится. 

«Из-за опухоли в левом полушарии мозга у нее развились патологии. Сперва была парализована правая рука, сейчас же отнялась вся правая сторона», — рассказал изданию аноним. 

Инсайдер сообщил, что по прогнозам врачей скорее всего правая часть тела звезды уже так и останется неподвижной. 

Сейчас по территории медицинского учреждения Заворотнюк передвигается на инвалидной коляске. За ней постоянно ухаживает мама, а также Петр Чернышев, старающийся найти как можно больше времени в своем плотном рабочем графике. 

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11 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото @a_zavorotnyuk/Instagram, Persona Stars
Теги

Анастасия Заворотнюк, Петр Чернышев

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • Оставьте их в покое! Сколько можно выдумывать сплетни под инсайдерами?

  • Пиара ради, известности для.

  • Искренне жаль её! Тяжело осознавать, когда очень хочется жить для себя, для близких, для детей, а не можешь из-за болезни и ничего и сделать не можешь. Сил семье и Анастасии !

  • Семье начать на остальных. Оставить их в покое нужно. Как роли в кино, концерты, мероприятия, так сразу поклонники нужны, и люди приходите. К всего-то нужно было озвучить и все. Мол, у Анастасии очень серьезная болезнь. Молитесь за нее. И все. А постоянные спекуляции. Вести от каких-то инсайдеров бесят и раздражают. Уже ничему и никому не верю.

  • Мне больше интересно, стОило оно того??? Издеваться над собой, обманывать природу, рожать детей, когда возраст сам уже показывает - остановись. Как говорила потом Фриске :"если бы знала, не рожала бы"

  • Анастасии и всем ее близким желаю Силы, Мужества и Веры!

  • SamajaS4astlivaja

    Мне больше интересно, стОило оно того??? Издеваться над собой, обманывать природу, рожать детей, когда возраст сам уже показывает - остановись. Как говорила потом Фриске :"если бы знала, не рожала бы"

    А она так говорила? Значит эко все таки делала. Раз так уверена, что причина в беременности. Конечно, у всех рак по разным причинам возникает, обобщения тяжело делать. И все же с их стороны благороднее было бы сказать к каким процедурам они прибегали незадолго до болезни. Это могло бы спасти многих людей.

  • Гость

    Семье начать на остальных. Оставить их в покое нужно. Как роли в кино, концерты, мероприятия, так сразу поклонники нужны, и люди приходите. К всего-то нужно было озвучить и все. Мол, у Анастасии очень серьезная болезнь. Молитесь за нее. И все. А постоянные спекуляции. Вести от каких-то инсайдеров бесят и раздражают. Уже ничему и никому не верю.

    Они имеют полное право не сообщать СМИ, как бы того не хотелось самим СМИ и обычным зрителям. А за инсайдеров семья Заворотнюк не в ответе, как и за тех людей, кто разносит сплетни.

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