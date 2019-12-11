СМИ: Анастасия Заворотнюк до конца жизни останется парализованной

Вот уже несколько недель о здоровье Анастасии Заворотнюк не было ничего слышно. 11 декабря журналистам стали известны новые, весьма печальные подробности.

Анастасия Заворотнюк

Примерно с середины ноября близкие Анастасии Заворотнюк не выходят на связь с общественностью. В аккаунте в поддержку актрисы не появляется ни новостей о ее состоянии, ни опровержений информации, периодически появляющейся в СМИ.

11 декабря телеграм-канал Mash сообщил весьма тревожную информацию.

Представителям онлайн-издания удалось пообщаться с инсайдером, которому известно, что сейчас происходит с Анастасией.

Если верить источнику, вот уже три месяца артистка находится в реабилитационном центре, но лучше ей не становится.

«Из-за опухоли в левом полушарии мозга у нее развились патологии. Сперва была парализована правая рука, сейчас же отнялась вся правая сторона», — рассказал изданию аноним.

Инсайдер сообщил, что по прогнозам врачей скорее всего правая часть тела звезды уже так и останется неподвижной.

1 2 3 ... 10 В СМИ появились новые сведения о здоровье Анастасии Заворотнюк

Сейчас по территории медицинского учреждения Заворотнюк передвигается на инвалидной коляске. За ней постоянно ухаживает мама, а также Петр Чернышев, старающийся найти как можно больше времени в своем плотном рабочем графике.