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Виктория Боня вмешалась в конфликт Виктории Лопыревой и Ксении Собчак

Виктория Боня не только любит комментировать посты зарубежных и отечественных звезд в Инстаграме, но и встревать в чужие конфликты. На днях девушка высказалась по поводу склоки между Лопыревой и Собчак.
Виктория Боня
Виктория Боня

Скандал между Викторией Лопыревой и Ксенией Собчак набирает обороты. На днях Виктория заявила, что никогда не пойдет на шоу к Ксении Собчак, поскольку не уважает журналистку как человека.

«Она, если понадобится, легко подставит любого, от друзей и мужей до бывших политических сторонников. А еще я убеждена, что разглядывание чужих трусов ради хайпа, лайков или гонораров — подло и стремно», — написала Виктория в Инстаграме.

Виктория Лопырева
Виктория Лопырева

Собчак пока что никак не прокомментировала выпал Лопыревой, зато в конфликт двух инста-див успела вмешаться третья — экс-участница «Дома-2» Виктория Боня.

Девушка заявила, что поддерживает Викторию в этом вопросе, ведь Ксения никогда не упускает возможность поймать хайп. «Я давно заметила — Собчак как стервятник, летит на любую добычу. А тема Лопыревой сейчас одна из самых животрепещущих. Как только начинает ''попахивать'' жареным — Собчак тут как тут. Зачем ей это надо? Ну, похайпиться, безусловно. А еще — почувствовать свое превосходство. Я думаю, если она будет делать интервью — то обязательно так, чтобы унизить Викторию», — заявила Боня изданию Teleprogramma.pro.

Ксения Собчак
Ксения Собчак

Напомним, Собчак, по словам Лопыревой, очень долго пыталась уговорить ее на интервью, однако при этом позволяла себе нелестные выпады в адрес Виктории и ее мужа Игоря Булатова.

Несколько дней назад Ксения Анатольевна высказалась так: «Почему-то Вику все шеймят за отбитого у подруги мужа, а на самом деле шеймить нужно за совсем другое, оказывается. Я, кстати, тоже считаю, что, как только деньги бывших богатых родственников потратятся, Вика вернется на рынок тех, кто в вечном поиске».

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11 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Фото @victoriabonya, @lopyrevavika, @xenia_sobchak/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Виктория Лопырева, Ксения Собчак, Виктория Боня

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