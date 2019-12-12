11 звездных тещ и свекровей, которые вызывают восхищение не только у невесток и зятьев

Извечные конфликты тещ и зятьев, а также свекровей с невестками — основа для массы сюжетов книг и фильмов. Иногда кажется, что избежать их невозможно. Но так ли это на самом деле? Порой новоиспеченные родственники со стороны мужа или жены могут стать лучшими друзьями и людьми, которым можно смело доверять. Не верите? Woman.ru собрал звездных тещ и свекровей, которые разрушают все известные стереотипы.

Сергей Глушко и Людмила Порывай

«Если свекровь — монстр», «Знакомство с родителями», «Легкое поведение» и многие другие голливудские комедии учат нас: хорошие отношения с новоиспеченными родственниками практически невозможно выстроить. По крайней мере, сразу. Для этого требуется время, усилия (иногда даже нечеловеческие), кровь, пот, слезы и многое другое. Однако на самом деле реальность порой демонстрирует совсем другую картину: свекровь может быстро превратиться во вторую маму, а без тещи и мир становится не мил. Да, так случается! Причем не только с обычными людьми, но также и со знаменитостями.

Не так давно стало известно о свадьбе Виктории Лопыревой и Игоря Булатова. Теперь у бизнесмена появилась новая свекровь — красавица Ирина, которая выглядит едва ли не ровесницей своей 36-летней дочери. Она часто появляется на снимках с дочерью и внуком Марком Лионелем, демонстрируя одобрение союза Виктории и Игоря. В связи с этим событием Woman.ru расскажет о звездных свекровях и тещах, которые без труда сумели наладить отличные отношения с невестками и зятьями.

Ирина Лопырева, мама Виктории Лопыревой и теща Игоря Булатова

Ирина и Виктория Лопыревы

Красавица-мама Виктории Лопыревой на некоторых снимках выглядит ровесницей 36-летней телеведущей. Что ж, ничего удивительного, ведь Ирина — в прошлом манекенщица ростовского Дома моделей. Сейчас она успешная бизнесвумен, которая поддерживает дочь в ее начинаниях.

«У нас необыкновенно близкие отношения. То, что мама сумела стать еще и подругой, – в основном ее заслуга, думаю. Она очень образованный человек, много читает, легко ориентируется в огромном потоке информации. С ней интересно, хотя порой бывает непросто. Зачастую мама подмечает моменты и выявляет в окружающих негативные качества, которые они тщательно пытаются скрывать. Сказывается большой жизненный опыт. А вот для близких людей мама всегда открыта», — рассказала Виктория в интервью «СтарХиту»

Что же касается позиции Ирины в отношении личной жизни дочери, родительница Виктории выбрала один из наиболее мудрых подходов.

«Конечно, я делюсь своим мнением, но нужно набить собственные шишки, чтобы чему-то научиться. Тем более когда это касается личной жизни. В эту сферу я не люблю вмешиваться, но как-то так случилось, что с Викиными мальчиками у меня всегда складывались прекрасные отношения», — сообщила мама телеведущей в интервью изданию Hello!

Стоит предположить, что и с Игорем Булатовым, за которого Виктория недавно вышла замуж, у Ирины нет никаких конфликтов. Об этом также свидетельствует и то, что мама Лопыревой с завидной периодичностью появляется у нее в Инстаграме и с удовольствием помогает воспитывать внука, пока зять и дочь путешествуют.

Симона Юнусова, мама Тимати и свекровь Анастасии Решетовой (а также экс-свекровь Алены Шишковой)

В отличие от многих звездных тещ и свекровей, которые редко появляются в Сети, Симону можно смело назвать публичным человеком. Мама Тимати ведет Инстаграм с 3-миллионной аудиторией, воспитывает 5-летнюю внучку Алису и помогает невесте сына ухаживать за маленьким Ратмиром. Также Симона рассказывает в микроблоге о своей жизни (а она у нее была очень и очень непростой, один аборт в 16 лет чего стоит!) и общается с подписчиками.

Конечно, многим хотелось узнать, как мама Тимати относится к его возлюбленной. Точки над i однажды расставила сама Симона.

Симона Юнусова с внучкой Алисой, Аленой Шишковой и ее мамой

Интересно, что, несмотря на то, что Тимати расстался с Аленой Шишковой, мама рэпера поддерживает с ней теплые отношения. Не обделяет вниманием она и нынешнюю избранницу певца — Анастасию Решетову.

«Есть Алиса и ее мама. Есть Настя и Тимур. Это две разные истории, но я вас уверяю, что любая из этих девушек может расчитывать на мою помощь, если понадобится», — сообщила Симона в своем Инстаграме

Она призналась, что «чересчур любит своих детей», чтобы не считаться с их выбором. Безусловно, позиция Юнусовой заслуживает уважения. Многие поклонники также любят ее за искренность: Симона нисколько не стесняется своих чувств и обнажает душу перед подписчиками. Радость или горе — она рассказывает обо всем без прикрас.

«Рождение ребенка — настолько эмоционально заряженное событие, что я еще не могу прийти в себя! Я испытала эти чувства четыре раза! Перед вами многодетная женщина! У меня двое сыновей, две дочери и двое внуков, ура!» — радовалась мама Тимати в микроблоге.

Симона даже сделала татуировки в честь рождения внуков, навсегда запечатлев на руке даты, когда они появились на свет. В комментариях к ее постам чаще всего можно увидеть комплименты. Поклонники восхищаются житейской мудростью Симоны, ее преданностью сыну и чувством такта. И, разумеется, не перестают повторять, как же повезло со свекровью Анастасии Решетовой.



Людмила Нарусова, мама Ксении Собчак и теща Константина Богомолова

Недавно в Сети появились слухи о том, что из-за Людмилы Нарусовой брак Ксении Собчак и Константина Богомолова дал трещину. Мол, режиссер не смог ужиться с влиятельной тещей и от безысходности даже находиться рядом с ней не может. Поэтому Константин снимает квартиру в центре Москвы, а в СМИ их брак с Собчак назвали «гостевым».

Все это были домыслы журналистов. И на самом деле, несмотря на то, что Нарусова была изумлена, увидев катафалк на свадьбе дочери, разногласий между зятем и тещей нет.

Когда корреспонденты спросили Нарусову, насколько тесно та общается с зятем, она уклончиво ответила, что недавно была на премьере его спектакля. Кроме того, они видятся на семейных праздниках.

Стоит отметить, что и с Максимом Виторганом, несмотря на разные подходы к воспитанию Платона, Нарусова практически не конфликтовала. А недавно назвала его «замечательным отцом».

Также Людмила помогает Ксении воспитывать Платона и, судя по всему, предпочитает активно не вмешиваться в личную жизнь дочери и не засыпать зятя критическими замечаниями. Что тоже хорошо, ведь главное для любой матери — счастье ее ребенка.

Наталья Никитина, мама Насти Ивлеевой и теща Элджея

Настя Ивлеева редко говорит о своем детстве в интервью. Она выросла в деревне Разметелево, и ее мама Наталья была вынуждена рано отдать дочку в ясли, а потом и в детский сад. Женщина работала дояркой и оставляла девочку воспитателям на 12 часов подряд. Наталья изо всех сил стремилась обеспечить семью, поэтому выбивалась из сил, чтобы прокормить детей.

Теперь же, когда Настя стала известной телеведущей и блогером, она помогает маме, посвящает ей программы и навела ее на мысль завести свой Инстаграм.

«У меня прекрасная любящая дочь. Естественно, дочка всего добилась сама с самого начала, с самого нуля! Ей помогло воспитание, характер. Я ее воспитывала и в любви, и в строгости», — рассказывала Наталья в интервью «Комсомольской правде».

Правда, мама Ивлеевой пока не комментировала ее брак с Элджеем в СМИ, но она выразила свое отношение к избраннику дочери в социальных сетях.

Теща Элджея активно ведет Инстаграм, явно в курсе всех тенденций и восхищает фолловеров своим творчеством. Вы когда-нибудь видели портреты из пластилина? Наталья — настоящий ас в этом непростом деле. Она часто размещает на своей странице в соцсети снимки новых пластилиновых картин. В сентябре, когда Ивлеева и рэпер поженились, Наталья показала фолловерам еще одно творение. На картине был запечатлен Элджей. А рядом с картиной мама Ивлеевой поставила журнал с дочерью на обложке.

«Осталось соединить портреты», — подписала снимок довольная Наталья.

Современная, веселая, творческая личность — о такой теще можно только мечтать.

Лариса Дели, мама Ксении Дели и теща Осамы Фатхи Рабаха Аль-Шарифа

Ксения Дели с мамой и бабушкой

Модель Ксения Дели, вышедшая замуж за египетского миллиардера Осаму Фатхи Рабаха Аль-Шарифа, раньше признавалась, что ее отношения с мамой были непростыми. Родительница часто уезжала на заработки в Грецию, поэтому девочку оставляли на попечение бабушки. Ольгу Дмитриевну Ксения называет своей второй мамой.

«У меня всегда была цель выбраться из этой нищеты и стать личностью в этой жизни. А мама мне все время говорила, что я тупая и некрасивая, и ничего у меня не получится. Мне было лет шесть, когда в мои обязанности по дому входило мытье полов», — откровенничала Дели корреспондентам «Комсомольской правды»

Ксения Дели с родителями

Впрочем, впоследствии отношения между матерью и дочерью наладились. Ксения рассказывала, что, став супругой миллиардера, помогает родственникам материально. Лариса часто навещает дочь и зятя. Не так давно они всей семьей отметили День Благодарения в США, где сейчас проживают Дели и Аль-Шариф.

Примечательно, что на праздничном столе рядом с запеченной индейкой соседствовали… блюда русской кухни, приготовленные заботливой тещей. Лариса подала зятю оливье и наверняка поразила его главным десертом советских времен — тортом «Паутинка». Впрочем, мама Ксении не собиралась в принудительном порядке навязывать русские деликатесы зятю. Она также подала египетскую кюфту — аналог люля-кебаба.

Кажется, супруг Ксении Дели очень любит, когда к нему в гости приезжает теща. Да и вообще, кто бы остался равнодушным, если бы ему устраивали такой пир на весь мир?

Сандра Бекхэм & Джеки Адамс, мамы Дэвида и Виктории Бекхэмов

Виктория Бекхэм со свекровью (слева) и мамой (справа)

Рассказывать об этих женщинах просто невозможно по отдельности. Мамы одного из самых известных английских футболистов и экс-«перчинки» из Spice Girls являют собой тот редкий случай, когда свекровь и теща не просто нашли общий язык. Они практически мгновенно «спелись» и стали лучшими подругами.

Поверить в такой поворот событий было непросто. Еще бы — ведь анекдоты со всего света и прочий народный фольклор намертво вбили людям в головы идею, что свекровь непременно должна поругаться с невесткой, а теща — с зятем. А потом еще и устроить локальную войну между собой. И пусть даже в дальнейшем они помирятся и будут жить все вместе в гармонии, без конфликтов в самом начале обойтись невозможно.

Сандра и Джеки поддерживают Дэвида Бекхэма

Оказалось, ничего невозможного не существует. Сандра и Джеки (они даже немного похожи между собой, обе белокурые и голубоглазые) «проскочили» стадию выяснений отношений и стали появляться на публичных мероприятиях, чуть ли не держась за руки. Когда Дэвид еще играл в футбол, кто, как вы думаете, поддерживал его на трибуне? Конечно же, мама и теща.

Они же помогали звездной чете присматривать за детьми. Дэвид и Виктория оценили по достоинству этот жест и ответили на него… в стиле Бекхэмов. Они преподнесли своим мамам по новенькому автомобилю Audi Q3 стоимостью в 30 тысяч фунтов каждый. Но и это не предел щедрости.

В 2008 году британский таблоид News of the World сообщил, что Дэвид вручил тестю и теще ключи от виллы на искусственном острове Palm Jumeirah в ОАЭ. Он позволил семье супруги переделать дом по своему усмотрению.

«Дэвид и Виктория не привыкли разбрасываться деньгами впустую, потому что отлично знают им цену. Но они очень хотели показать свою благодарность мамам. Заниматься карьерой и четырьмя детьми совсем не просто, поэтому Бекхэмам очень повезло, что родители пришли им на помощь», — сообщил источник, близкий к окружению звездной семьи, изданию Us Weekly.

Джеки Адамс и Сандра Бекхэм

Наверняка Сандра и Джеки в восторге от подарков. Однако они не спешат распространяться об этом, не делятся семейными тайнам и грязным бельем. Теща и свекровь Бекхэмов и вообще предпочитают не общаться с журналистами. За это, вполне возможно, Дэвид и Виктория также очень ценят своих родственниц.

Донна Гослинг, мама Райана Гослинга и свекровь Евы Мендес

Райан Гослинг с мамой

Мама голубоглазого красавца Райана Гослинга, по которому вздыхает добрая половина девушек земного шара, — человек совсем не публичный. Если она и попадает в объектив фотографов, то лишь на премьерах кинолент, где играет ее наследник. Донна убивалась на работе, в одиночку вырастила дочь и сына, и Райан, став известным, отплатил ей сторицей.

Миссис Гослинг сияла на кинопоказах, точно бриллиант, с удовольствием демонстрируя элегантные наряды. Но тут вдруг в жизнь ее сына ворвался вихрь под названием «Ева Мендес». Поклонники актера затаили дыхание: темпераментная американка кубинского происхождения должна была рано или поздно схлестнуться с Донной. Но нет! Если что-то и произошло, то случилось оно за кадром, потому что Райан и его мама хранили молчание.

А вот одним случаем, который говорит о теплых отношениях свекрови со звездной невесткой, Гослинги все же поделились. Произошло это на премьере «Охотников за гангстерами» в 2013 году.

Репортеры E! Online отметили, что Донна, одетая в черное платье и пальто с цветочным принтом, выглядит великолепно.

«Мама носит одежду моей девушки», — ответил актер. И улыбнулся — как всегда обаятельно. Журналисты не сразу поняли, шутит он или нет. Видимо, Донна поняла, что неловкая пауза затянулась, и поспешила лично прокомментировать ситуацию: «Да, на мне одежда Евы Мендес. Она предоставила свой гардероб к моим услугам», — рассказала женщина.



Ладно дружить со своей свекровью, но меняться с ней нарядами… В конце концов, почему бы и нет? Из уст Райана и Донны это звучало довольно мило.

Также известно, что свекровь Мендес часто видится со своими внучками — 5-летней Эсмеральдой и 3-летней Амадой. Ева нисколько не препятствует их общению.

Монтсеррат Бернабеу, мама Жерара Пике и свекровь Шакиры

Шакира со свекровью Монтсеррат Бернабеу

Когда в прессу просочились известия о романе певицы Шакиры и Жерара Пике (который, напомним, младше кудрявой красавицы на 10 лет), многие ждали закономерной реакции на происходящее от родственников футболиста. Особенно от его мамы. Почему же?

Монтсеррат Бернабеу, несмотря на внешнюю хрупкость и большие глаза, — весьма серьезная дама. Она является известным испанским нейрохирургом и реабилитологом, состоит в нескольких научных сообществах, читает лекции в университетах, заведует отделением повреждений головного мозга в престижной клинике Гуттманна. Словом, кремень, а не женщина. А тут на тебе — популярная певица в невестках!

Родители Жерара Пике гуляют с внуком Миланом

Ходили слухи о том, что доктор Бернабеу вовсе не такую девушку мечтала однажды увидеть рядом со своим сыном. Ей якобы в роли невестки виделась тихая девушка, увлеченная конторской работой, а не женщина-праздник, на чьи бедра хоть раз да и засматривалась вся мужская часть земного населения.

Однако все это оказалось лишь домыслами. В отличие от многих звездных тещ и свекровей, которые предпочитают держаться в тени, Монтсеррат решила разом заткнуть всех злопыхателей и рассказала в радиошоу La Hora del Te, что она думает о возлюбленной сына:

«Шакира — невероятный человек. Она одновременно и скромная женщина с высокими моральными ценностями, и одна из самых влиятельных персон в шоу-бизнесе. Я считаю, что она просто потрясающая».

Тут уж точно ни у кого сомнений не осталось: между свекровью и невесткой все сейчас гладко. Несмотря на занятость, Монтсеррат всегда находит время, чтобы погулять с внуками Миланом и Сашей, а также болеет за сына на футбольных матчах. Кстати, сидит она всегда вместе с Шакирой.

Людмила Порывай, мама Наташи Королевой и теща Сергея Глушко

Напористая и энергичная Людмила Порывай — женщина-феерия. Или даже человек-оркестр. Что, кстати, недалеко от истины, ведь мама Наташи Королевой в прошлом дирижер хоровой капеллы «Светоч» да и вообще выпускница Киевской консерватории.

Неудивительно, что из-за встречи с такой яркой женщиной переживал даже мускулистый Сергей Глушко, известный под псевдонимом «Тарзан». Ему казалось, что после Игоря Николаева, первого зятя Порывай, он смотрится не так уж выгодно.

«Первых встреч я очень побаивался. И побаивался не зря, потому что вся предыстория говорила о том, что маме после предыдущего зятя будет сложно на меня смотреть. Так и было. Я расстроился после первой встречи, но Наташа мне сразу сказала: “Тебе же со мной жить!”, — рассказывал нынешний супруг исполнительницы «Желтых тюльпанов» и «Маленькой страны».

Впрочем, как оказалось в дальнейшем, отношения между зятем и тещей все-таки наладились.

«Я всегда на стороне зятя! Мы с ним дружим. Я считаю, что не нужно слепо любить своего ребенка, потому что она бывает не права. Мне вообще с зятьями повезло. Они меня обожают, и я их тоже. Сергей — он внимательный. Например, знает, какими духами я пользуюсь, и всегда мне их дарит. А на 8 марта подарил театральную сумочку: знает, что я часто хожу в театр. Это мелочь, а он запомнил», — сообщила мама Наташи Королевой «Собеседнику».

Теперь, глядя на Сергея и Людмилу, сложно поверить, что некогда между ними пробегала черная кошка. Они даже участвуют в телепрограммах вместе. В одной из них Сергей продемонстрировал кулинарный талант, приготовив котлеты из индейки под чутким руководством Людмилы.

Крис Дженнер, мама Ким Кардашьян и теща Канье Уэста

Матриарх клана Кардашьян-Дженнер, успешный продюсер, настоящая леди Босс — все это о Крис Дженнер. Она железной рукой «рулит» в семье вот уже много лет. Два развода, шестеро детей, десять внуков… Крис — своеобразный Джолион Форсайт нашего поколения. Ким и Канье — одна из немногих констант в этом многочисленном семействе. И то, по слухам, даже Уэст иногда не выдерживал столкновений с авторитарной матерью жены.

Так, в 2016 году, по заверениям вездесущего инсайдера изданию Heat, Канье и Крис схлестнулись из-за карьеры Ким. Теща настаивала на том, чтобы дочь больше не появлялась в одежде бренда Yeezy, а Уэст считал, что миссис Дженнер ставит ему палки в колеса. На самом же деле, возможно, Крис просто переживала, что Ким уже настрадалась в пластиковых сапогах до колена, в которых гуляла целую неделю. Чего ни сделаешь ради бренда, которым заведует твой муж!

Пока Канье буянил открыто, Крис устраивала с дочерью беседы по душам. В результате этого прессинга нервы Кардашьян наверняка напоминали паутину, но своего Уэст и Дженнер добились. Ким носила Yeezy не так часто, как раньше, что устраивало и тещу, и зятя.

Так что даже спонтанный и импульсивный рэпер наладил отношения с любительницей контролировать чужую жизнь. Что любопытно: о ссорах Канье и Крис сплетничают лишь инсайдеры. В интервью мама Ким Кардашьян говорит о зяте с теплотой:

«Моя цель — быть рядом с моими близкими, поддерживать и любить их… Я бы хотела помочь ему стать лучшей версией себя. И он знает, что мы всегда здесь, если он в нас нуждается. Когда он позволяет себе какое-нибудь эксцентричное высказывание, я просто думаю: ''О Господи, это так в стиле Канье'',— рассказала Крис на шоу Эллен ДеДженерес.

Несмотря на то, что характеры Уэста и Дженнер диаметрально противоположны, Крис ради счастья дочери поддерживает ее избранника и встает на его защиту, если он проштрафится. Да, возможно, за закрытыми дверьми дела и обстоят немного иначе, но на людях Канье и Крис не позволяют себе резких высказываний в адрес друг друга. В конце концов, главное, чтобы Ким была счастлива.

1 2 3 ... 14 Звездные свекрови и тещи часто остаются в тени своих родственников

Как мы убедились, тещи и свекрови звезд мало чем отличаются от родственниц обыкновенных людей. Некоторым удается сразу же найти общий язык с новоиспеченными зятьями и невестками, а другим требуется для этого время. Однако так или иначе многие понимают, что самое важное — это счастье их детей. Поэтому, возможно, лучше не набрасываться на избранников своих наследников и не вести с ними войну. Так удастся не только сохранить прекрасные отношения с детьми, но еще и обрести близких людей в лице тех самых невесток и зятьев.