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18-летняя дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского вышла замуж

Мария Михалкова-Кончаловская недавно вышла замуж. Об этом проговорилась ее мама, актриса Любовь Толкалина, отвечая на вопросы подписчиков в Инстаграме.

Поздравляем Марию Михалкову-Кончаловскую! 18-летняя наследница именитой фамилии (даже двух) вышла замуж за своего молодого человека, 26-летнего Никиту Кузьмина, с которым она встречалась около года.

О браке дочери проговорилась Любовь Толкалина, ответив одному из своих подписчиков, что ее дочь уже стала мужней женой.

История любви Марии и Никиты похожа на сюжет комедии: новоиспеченные супруги познакомились... на Киевском вокзале! Некоторое время они просто дружили, а чуть позже отношения переросли в романтические.

«Я Никиту достаточно долго не знакомила с родителями. Мне было немного страшно, но не из-за того, что он мог не понравиться кому-то из них. Наоборот, боялась, что Никите они не понравятся. Но, как видите, все хорошо. Мама Никиту очень любит. Папа же сказал, что не может его объективно оценить, ведь он мой папа, я для него всегда маленькая Маша», — рассказывала Мария «СтарХиту». 

Напомним, Мария вместе с Никитой переехала в Санкт-Петербург несколько месяцев назад. Девушка рисует, так что в Северную столицу отправилась за вдохновением. Однако Питер ее принял не с распростертыми объятиями. Ребята скоро вернутся в Москву.

«Боюсь, что я ошиблась. Не люблю признавать, что была не права, как все люди, наверное. Я ехала в Санкт-Петербург за вдохновением, невероятной атмосферой, знакомствами с умными и творческими людьми, и все это я получила, конечно. Почему же вместо плодотворной работы и саморазвития я упала в апатию? И еще своего любимого человека в это втянула. Как только наступили холода, я скатилась вниз по многим показателям. Санкт-Петербург — невероятный город, но он принимает не всех, к сожалению», — написала Мария в Инстаграме.

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12 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Фото @nikita.kuzmin39, @welcometomaria/Instagram
Теги

Любовь Толкалина

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16 комментариев Добавить комментарий
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  • Зачем выходить замуж/жениться в 18 лет? Куда спешить? Ну разве что по залёту. Но и залёт в 21 веке выглядит, мягко говоря, странно.

  • Затем, что после 25 шансов выйти замуж гораздо меньше, как и "залететь"...А от 25 до 30 ровно один день! Не замечаю как время бежит.

  • Гость

    Зачем выходить замуж/жениться в 18 лет? Куда спешить? Ну разве что по залёту. Но и залёт в 21 веке выглядит, мягко говоря, странно.

    Вот-вот. В 18 - замуж по "великой любви", в 20 - развод про причине "не сошлись характерами".

  • А мне нравится, когда молодые женятся! Очень эмоционально выйти замуж именно за первую любовь! Быть замужем всяко лучше сожительства, которое хорошо без особой любви. Развестись всегда можно.

  • "Наследница двух именитых фамилий" вышла замуж и ..сменила фамилию )))

  • Гость

    А мне нравится, когда молодые женятся! Очень эмоционально выйти замуж именно за первую любовь! Быть замужем всяко лучше сожительства, которое хорошо без особой любви. Развестись всегда можно.

    Ну да. В 18 лет это прикольно, за 30 уже совсем не то. Даже с катафалком )

  • Свадьба хороша на пределе чувств, и это здорово. Такого больше не будет. В возрасте уже нет таких эмоций , притупляется восприятие и сама свадьба воспринимается, как очередное застолье, коих к этому времени все насмотрелись во всех видах. А уж когда сожительствуешь долго, то вообще непонятно, зачем посреди устоявшейся семейной жизни платье и банкет. Ни туда ни сюда. А процент разводов по статистике одинаков в 20 и в 40 лет. «Не сошлись характерами» типичная причина распада брака у молодых и у возрастных

  • Красивая девушка, и мама у нее красавица. Повезло с внешностью от природы обеим

  • Надо сказать, что изо всех девок в именитой михалковско-кончаловской семейке она единственная действительно красивая и даже унаследовала кое-какие фамильные черты, которые у них обычно по мужской линии только передаются....

  • Актрису-то из нее будут делать? Красивая и, похоже, темперамент огненный... А вдруг и талант обнаружится? Я бы на нее посмотрела в каком-нибудь кино... Первый раз мне внешне потомок "именитых семей" действительно нравится.

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