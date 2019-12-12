18-летняя дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского вышла замуж

Мария Михалкова-Кончаловская недавно вышла замуж. Об этом проговорилась ее мама, актриса Любовь Толкалина, отвечая на вопросы подписчиков в Инстаграме.

Поздравляем Марию Михалкову-Кончаловскую! 18-летняя наследница именитой фамилии (даже двух) вышла замуж за своего молодого человека, 26-летнего Никиту Кузьмина, с которым она встречалась около года.

О браке дочери проговорилась Любовь Толкалина, ответив одному из своих подписчиков, что ее дочь уже стала мужней женой.

История любви Марии и Никиты похожа на сюжет комедии: новоиспеченные супруги познакомились... на Киевском вокзале! Некоторое время они просто дружили, а чуть позже отношения переросли в романтические.

«Я Никиту достаточно долго не знакомила с родителями. Мне было немного страшно, но не из-за того, что он мог не понравиться кому-то из них. Наоборот, боялась, что Никите они не понравятся. Но, как видите, все хорошо. Мама Никиту очень любит. Папа же сказал, что не может его объективно оценить, ведь он мой папа, я для него всегда маленькая Маша», — рассказывала Мария «СтарХиту».

Напомним, Мария вместе с Никитой переехала в Санкт-Петербург несколько месяцев назад. Девушка рисует, так что в Северную столицу отправилась за вдохновением. Однако Питер ее принял не с распростертыми объятиями. Ребята скоро вернутся в Москву.

«Боюсь, что я ошиблась. Не люблю признавать, что была не права, как все люди, наверное. Я ехала в Санкт-Петербург за вдохновением, невероятной атмосферой, знакомствами с умными и творческими людьми, и все это я получила, конечно. Почему же вместо плодотворной работы и саморазвития я упала в апатию? И еще своего любимого человека в это втянула. Как только наступили холода, я скатилась вниз по многим показателям. Санкт-Петербург — невероятный город, но он принимает не всех, к сожалению», — написала Мария в Инстаграме.