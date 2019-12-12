Елизавета II и Кейт Миддлтон вышли в свет в «русских» тиарах

11 декабря в Букингемском дворце в очередной раз прошел ежегодный прием для дипломатического сообщества, который Елизавета II традиционно устраивает накануне Рождества.
На приеме присутствовали официальные лица Великобритании, которые ведут дела страны как внутри нее, так и за рубежом. Гостей встречали Елизавета II, Кейт Миддлтон, принц Уильям и другие представители двора.
Примечательно, что и королева Великобритании, и герцогиня Кембриджская выбрали для мероприятия аксессуары с «русскими корнями». Голову супруги принца Уильяма украшала тиара «Узелки любви» — раньше она принадлежала Елизавете II, потом ее получила в подарок на свадьбу с принцем Чарльзом принцесса Диана, а после развода она снова вернулась в королевскую коллекцию и ждала появления в семье Кейт Миддлтон. По некоторым данным, всего в мире существует шесть тиар «Узелки любви», причем одна из них была изготовлена специально для Татьяны Александровны Юсуповой, супруги князя Николая Борисовича Юсупова.
Елизавета II же появилась на мероприятии во Владимирской тиаре, инкрустированной бриллиантами и изумрудами. Первой обладательницей этой красоты была княгиня Мария Павловна. Она приходилась невесткой императора Александра II (барышня вышла замуж за его сына Владимира).