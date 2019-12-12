Елизавета II и Кейт Миддлтон вышли в свет в «русских» тиарах

Королева Великобритании и герцогиня Кембриджская посетили ежегодный дипломатический прием в Букингемском дворце, единогласно выбрав для выхода аксессуары с «русским» акцентом.

11 декабря в Букингемском дворце в очередной раз прошел ежегодный прием для дипломатического сообщества, который Елизавета II традиционно устраивает накануне Рождества.

На приеме присутствовали официальные лица Великобритании, которые ведут дела страны как внутри нее, так и за рубежом. Гостей встречали Елизавета II, Кейт Миддлтон, принц Уильям и другие представители двора.

Примечательно, что и королева Великобритании, и герцогиня Кембриджская выбрали для мероприятия аксессуары с «русскими корнями». Голову супруги принца Уильяма украшала тиара «Узелки любви» — раньше она принадлежала Елизавете II, потом ее получила в подарок на свадьбу с принцем Чарльзом принцесса Диана, а после развода она снова вернулась в королевскую коллекцию и ждала появления в семье Кейт Миддлтон. По некоторым данным, всего в мире существует шесть тиар «Узелки любви», причем одна из них была изготовлена специально для Татьяны Александровны Юсуповой, супруги князя Николая Борисовича Юсупова.



1 2 3 ... 8 Кейт Миддлтон вышла в свет в платье Alexander McQueen и своей самой любимой тиаре

Елизавета II же появилась на мероприятии во Владимирской тиаре, инкрустированной бриллиантами и изумрудами. Первой обладательницей этой красоты была княгиня Мария Павловна. Она приходилась невесткой императора Александра II (барышня вышла замуж за его сына Владимира).