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Елизавета II и Кейт Миддлтон вышли в свет в «русских» тиарах

Королева Великобритании и герцогиня Кембриджская посетили ежегодный дипломатический прием в Букингемском дворце, единогласно выбрав для выхода аксессуары с «русским» акцентом.

11 декабря в Букингемском дворце в очередной раз прошел ежегодный прием для дипломатического сообщества, который Елизавета II традиционно устраивает накануне Рождества.

На приеме присутствовали официальные лица Великобритании, которые ведут дела страны как внутри нее, так и за рубежом. Гостей встречали Елизавета II, Кейт Миддлтон, принц Уильям и другие представители двора.

Примечательно, что и королева Великобритании, и герцогиня Кембриджская выбрали для мероприятия аксессуары с «русскими корнями». Голову супруги принца Уильяма украшала тиара «Узелки любви» — раньше она принадлежала Елизавете II, потом ее получила в подарок на свадьбу с принцем Чарльзом принцесса Диана, а после развода она снова вернулась в королевскую коллекцию и ждала появления в семье Кейт Миддлтон. По некоторым данным, всего в мире существует шесть тиар «Узелки любви», причем одна из них была изготовлена специально для Татьяны Александровны Юсуповой, супруги князя Николая Борисовича Юсупова.

  • Кейт Миддлтон
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    Кейт Миддлтон вышла в свет в платье Alexander McQueen и своей самой любимой тиаре
    Смотреть галерею

Елизавета II же появилась на мероприятии во Владимирской тиаре, инкрустированной бриллиантами и изумрудами. Первой обладательницей этой красоты была княгиня Мария Павловна. Она приходилась невесткой императора Александра II (барышня вышла замуж за его сына Владимира). 

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12 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images
Теги

Кейт Миддлтон, Елизавета II

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2 комментария Добавить комментарий
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  • А что это Кейт в черном, не по протоколу, ай яй яй

  • Сперли наши украшения и теперь выгуливают, как будто ничего не было

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