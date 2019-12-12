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«Мечта моей жизни»: Рики Мартин опубликовал фото своей единственной дочки

Почти годовалая дочь Рики Мартина Люсия растет настоящей красавицей. Гордый отец поделился умилительной фотографией с единственной наследницей в Инстаграме.

В конце декабря 2018-го сладкоголосый Рики Мартин стал отцом в третий раз. Суррогатная мать родила певцу дочь, которую мужчина назвал Люсией. Время бежит, чужие дети растут слишком быстро — вот и девочке скоро исполнится годик.

Незадолго до праздника, который, мы уверены, закатит артист, он поделился снимком девочки в своем Инстаграме.

«Мечта моей жизни», — подписал Мартин фото.

Рики многодетный отец — он также воспитывает еще троих: 11-летних близнецов Валентино и Маттео и малыша Рена, который родился пару месяцев назад. Мартин всегда мечтал о большой семье.

Напомним, о своей нетрадиционной ориентации Рики рассказал всему миру в 2010 году (мы рыдали, честно). Его сыновьям-близнецам на тот момент было уже два года. Позже Мартин признался, что наконец-то устал скрывать этот факт от общественности и захотел начать жить так, как считает нужным, не прячась от людей.

Вскоре после рождения Люсии певец и его партнер, сирийский художник Джван Йосеф, узаконили свой союз. 

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12 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, @ricky_martin/Instagram
Теги

Рики Мартин

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14 комментариев Добавить комментарий
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  • Не всякая женщина любит детей и столько их хочет, зачем двум мужикам их столько?

  • Почти годовалая или почти дочка? Что автор хотел сказать своими скобками?

  • Растят из мальчиков себе подобных.Грустно.

  • И почему у меня мороз по коже от этой новости?..

  • Бедная малышка. Лишиться мамы в таком нежном возрасте, не знать ни вкуса ее молока, ни запаха, ни ласки ее нежных рук, ни ее нежного голоса... И ведь вроде не война - мать жива и здорова, скорее всего. Просто мода на торговлю детьми, как в дремучие рабовладельческие времена. И добро бы еще ее продали в нормальную семью, но нет... Врагу бы я не пожелала такого детства.

  • Девочка в любящей обеспеченной семье. Детей алкашей пожалейте.

  • Малышка может и бедная, а мама ее - богатая. А деньги не пахнут. Есть такие женщины, которые не имеют материнского инстинкта.Странно что тех женщин, которые рожают для себя, называют инкубаторами, а иных - нет.Меня всегда волнует где же феминистки в таких ситуациях ))) или они видят это как саморазвитие и реализацию в работе и им ок.

  • Гость

    Бедная малышка. Лишиться мамы в таком нежном возрасте, не знать ни вкуса ее молока, ни запаха, ни ласки ее нежных рук, ни ее нежного голоса... И ведь вроде не война - мать жива и здорова, скорее всего. Просто мода на торговлю детьми, как в дремучие рабовладельческие времена. И добро бы еще ее продали в нормальную семью, но нет... Врагу бы я не пожелала такого детства.

    А если на ИВ была бы и на няньках ? А у мамки хриплый или трубный голос? Вы так слащаво и смешно пишите.

  • Гость

    А если на ИВ была бы и на няньках ? А у мамки хриплый или трубный голос? Вы так слащаво и смешно пишите.

    Как Лиза Галкина или дочки Лободы)

  • Единственная голубоглазая в их семье. Он с женой кареглазые ) Мальчики тоже, вродь

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