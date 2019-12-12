«Мечта моей жизни»: Рики Мартин опубликовал фото своей единственной дочки

Почти годовалая дочь Рики Мартина Люсия растет настоящей красавицей. Гордый отец поделился умилительной фотографией с единственной наследницей в Инстаграме.

В конце декабря 2018-го сладкоголосый Рики Мартин стал отцом в третий раз. Суррогатная мать родила певцу дочь, которую мужчина назвал Люсией. Время бежит, чужие дети растут слишком быстро — вот и девочке скоро исполнится годик.

Незадолго до праздника, который, мы уверены, закатит артист, он поделился снимком девочки в своем Инстаграме.

«Мечта моей жизни», — подписал Мартин фото.

Рики многодетный отец — он также воспитывает еще троих: 11-летних близнецов Валентино и Маттео и малыша Рена, который родился пару месяцев назад. Мартин всегда мечтал о большой семье.

Напомним, о своей нетрадиционной ориентации Рики рассказал всему миру в 2010 году (мы рыдали, честно). Его сыновьям-близнецам на тот момент было уже два года. Позже Мартин признался, что наконец-то устал скрывать этот факт от общественности и захотел начать жить так, как считает нужным, не прячась от людей.



Вскоре после рождения Люсии певец и его партнер, сирийский художник Джван Йосеф, узаконили свой союз.