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«Я не довесок к Петросяну»: Татьяна Брухунова разразилась гневной отповедью в адрес хейтеров и журналистов

Татьяне Брухуновой и Евгению Петросяну уже порядком поднадоели слухи об их недавней свадьбе. Именно поэтому «молодожены» решили не молчать и опубликовали заявления.
Татьяна Брухунова
Татьяна Брухунова

Не так давно появились сведения, что 74-летний Евгений Петросян женился на своей 30-летней ассистентке Татьяне Брухуновой. Эту информацию подтвердили друзья знаменитой пары, некоторые из которых предпочли не раскрывать свои имена. 

Сразу же после этих новостей интернет-пользователи атаковали соцсети Татьяны и Евгения Вагановича вопросами о торжестве. 

Особенно «пострадал» микроблог Брухуновой. Хейтеры буквально засыпали страницу молодой женщины негативными комментариями и даже угрозами

Евгений Петросян
Евгений Петросян

Устав от внимания журналистов и фолловеров, 11 декабря юморист заявил, что никто посторонний не имеет права вторгаться в его личную жизнь и уж тем более задавать провокационные вопросы. 

А на следующий день с публичным обращением выступила Татьяна Брухунова. 

«У меня все хорошо. Я существую в привычном ритме и ни на что не жалуюсь. Жизнь полна интересных и радостных событий, как и прежде. Ничего не изменилось! А еще я самостоятельный человек. Не довесок к артисту Евгению Петросяну. В связи с чем прошу всех вас никогда впредь здесь не заниматься болтологией на данную тему», — написала молодая женщина. 

  • Татьяна Брухунова
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    Татьяна Брухунова не смогла промолчать насчет предполагаемой свадьбы с Петросяном
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Кроме того, Татьяна сказала, что не собирается выставлять напоказ свою личную жизнь и знакомить фолловеров с действительно близкими ей людьми. «Инстаграм — это мой публичный фотоальбом. Родных, близких, друзей демонстрировать тут я буду ровно в той пропорции, что и раньше, то есть не более 1% от всех постов (во всяком случае на данный момент)», — резюмировала Брухунова. 

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12 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото @bruhunova/Instagram
Теги

Татьяна Брухунова, Евгений Петросян

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