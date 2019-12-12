«Я не довесок к Петросяну»: Татьяна Брухунова разразилась гневной отповедью в адрес хейтеров и журналистов

Татьяне Брухуновой и Евгению Петросяну уже порядком поднадоели слухи об их недавней свадьбе. Именно поэтому «молодожены» решили не молчать и опубликовали заявления.

Татьяна Брухунова

Не так давно появились сведения, что 74-летний Евгений Петросян женился на своей 30-летней ассистентке Татьяне Брухуновой. Эту информацию подтвердили друзья знаменитой пары, некоторые из которых предпочли не раскрывать свои имена.

Сразу же после этих новостей интернет-пользователи атаковали соцсети Татьяны и Евгения Вагановича вопросами о торжестве.

Особенно «пострадал» микроблог Брухуновой. Хейтеры буквально засыпали страницу молодой женщины негативными комментариями и даже угрозами.

Евгений Петросян

Устав от внимания журналистов и фолловеров, 11 декабря юморист заявил, что никто посторонний не имеет права вторгаться в его личную жизнь и уж тем более задавать провокационные вопросы.

А на следующий день с публичным обращением выступила Татьяна Брухунова.

«У меня все хорошо. Я существую в привычном ритме и ни на что не жалуюсь. Жизнь полна интересных и радостных событий, как и прежде. Ничего не изменилось! А еще я самостоятельный человек. Не довесок к артисту Евгению Петросяну. В связи с чем прошу всех вас никогда впредь здесь не заниматься болтологией на данную тему», — написала молодая женщина.

1 2 3 ... 10 Татьяна Брухунова не смогла промолчать насчет предполагаемой свадьбы с Петросяном

Кроме того, Татьяна сказала, что не собирается выставлять напоказ свою личную жизнь и знакомить фолловеров с действительно близкими ей людьми. «Инстаграм — это мой публичный фотоальбом. Родных, близких, друзей демонстрировать тут я буду ровно в той пропорции, что и раньше, то есть не более 1% от всех постов (во всяком случае на данный момент)», — резюмировала Брухунова.