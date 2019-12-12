Владимир Путин, Константин Эрнст, Валерий Меладзе и другие поддержали Елену Батурину на церемонии прощания с Юрием Лужковым

12 декабря в столице прошла церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Двумя днями ранее политик скончался в одной из клиник Мюнхена во время операции на сердце.

10 декабря не стало экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Он умер во время плановой операции на сердце из-за сильной аллергической реакции.

Через два дня в Храме Христа Спасителя состоялось прощание с бывшим мэром столицы. Родные и близкие Лужкова предпочли, чтобы гроб был закрытым. Рядом с домовиной, накрытой флагом России, располагался постамент, на который все скорбящие могли возложить цветы.

На траурном мероприятии присутствовали президент страны Владимир Путин, вдова Лужкова Елена Батурина с дочерьми Еленой и Ольгой, Владимир Мединский, Константин Эрнст, Григорий Явлинский, Валерий Меладзе, Виктор Садовничий, Олег Газманов, Анита Цой и другие известные люди, знавшие Юрия Лужкова. Многие из тех, кто посетил церемонию прощания, захотели сказать несколько слов в память об усопшем.

Художник Александр Шилов в числе прочих произнес проникновенную речь о Лужкове. Он вспомнил, как познакомился с экс-мэром столицы, и поведал, за что ему глубоко признателен:

«Судьба так распорядилась, что как раз в этом храме еще недостроенном, когда начинались отделочные работы, я познакомился с Юрием Михайловичем Лужковым. Он откликнулся на мое горе так, как не откликаются даже родственники».

Отпевание экс-градоначальника совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Как сообщает РИА Новости, похороны Лужкова состоятся в 15:30 на Новодевичьем кладбище.

1 2 3 ... 15 В Москве прошла церемония прощания с Юрием Лужковым

Напомним, Юрий Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992 по 2010-й годы. Его избирали трижды.