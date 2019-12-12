Вновь влюбленная Татьяна Буланова женит 26-летнего сына и мечтает поскорее стать бабушкой

Недавно Татьяна Буланова сообщила новость, которая наверняка обрадовала многочисленных поклонников певицы. Ее 26-летний сын Александр сделал предложение своей избраннице, и артистка будет рада поучаствовать в организации торжества.
Невестой Александра стала его возлюбленная Ксения. Она занимается благотворительностью и помогает животным. Буланова уже называет ее «невесткой», несмотря на то, что дата свадьбы пока не известна. По словам певицы, ее сын настроен серьезно.
Также звезда отметила, что хотела бы поскорее стать бабушкой. Правда, она вряд ли сможет проводить с внуками ночи и дни напролет из-за гастролей.
Напомним, Татьяна вырастила двух сыновей: Алексея и Никиту. Недавно Буланова сообщила, что встретила нового избранника, но предпочла о нем не распространяться.