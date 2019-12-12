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Вновь влюбленная Татьяна Буланова женит 26-летнего сына и мечтает поскорее стать бабушкой

Татьяна Буланова — дважды мама. На днях певица поделилась радостной новостью: ее старший сын Александр сделал предложение возлюбленной и готовится к свадьбе.
Татьяна Буланова
Татьяна Буланова с сыновьями Александром и Никитой

Недавно Татьяна Буланова сообщила новость, которая наверняка обрадовала многочисленных поклонников певицы. Ее 26-летний сын Александр сделал предложение своей избраннице, и артистка будет рада поучаствовать в организации торжества.

Сын Булановой Александр с невестой Ксенией
Сын Булановой Александр с невестой Ксенией

Невестой Александра стала его возлюбленная Ксения. Она занимается благотворительностью и помогает животным. Буланова уже называет ее «невесткой», несмотря на то, что дата свадьбы пока не известна. По словам певицы, ее сын настроен серьезно.

«Саша музыкальный парень, работает бариста в кофейне. Но у него есть барабанная установка, хочет в будущем связать свою жизнь с музыкой. Он вполне самостоятельный. И даже если какие-то деньги у меня на что-то просит, старается их потом отдать. Хотя я и сопротивляюсь», — рассказала Татьяна изданию «СтарХит».

Также звезда отметила, что хотела бы поскорее стать бабушкой. Правда, она вряд ли сможет проводить с внуками ночи и дни напролет из-за гастролей. 

Напомним, Татьяна вырастила двух сыновей: Алексея и Никиту. Недавно Буланова сообщила, что встретила нового избранника, но предпочла о нем не распространяться.

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12 декабря 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars, Андрей Калмыков/Woman.ru, @buslya/Instagram
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Татьяна Буланова

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