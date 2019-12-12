«Не ношу нижнее белье!»: в эмоциональном порыве Шарлиз Терон случайно обнажила тело

Многие селебрити выходят на красную дорожку без нижнего белья. Шарлиз Терон не такая! Если она и не носит данный предмет гардероба, то только дома.

Шарлиз Терон

Гильдия киноактеров SAG Award объявила номинантов. Среди претендентов на награды, которые будут вручены 19 января, оказался и актерский состав фильма «Скандал», главные роли в котором исполнили Шарлиз Терон, Николь Кидман и Марго Робби. 44-летняя Шарлиз узнала о номинации, лежа в кровати в одном лишь халате.

Что тут началось! Радостная Терон принялась так активно прыгать, что ее халат чуть не распахнулся. Друзья звезды, снимавшие все это на видео, зацензурили столь пикантный момент. «Не ношу нижнее белье!» — со смехом прокричала красавица, поправляя домашнюю одежду.

«Упс. Переволновалась из-за номинации фильма ''Скандал''… Поздравляю вас, прекрасные люди! Благодарна вам, что смогла стать частью этого приключения», — подписала видео Шарлиз.