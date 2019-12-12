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Дженнифер Лопес хочет, чтобы ее 11-летняя дочь брала пример со стриптизерши

Как и всякая мама, Дженнифер Лопес мечтает о счастье своего ребенка. Недавно она рассказала, что уже выбрала для дочери ролевую модель. Вот только она оказалась уж больно неожиданной.
Дженнифер Лопес

Главная роль в картине «Стриптизерши» принесла Дженнифер Лопес похвалу критиков и номинацию на престижную премию «Золотой глобус». Как оказалось, сыграв разбитную танцовщицу Рамону, певица прониклась своим персонажем настолько, что теперь видит в раздевающейся за деньги пилонистке... пример для подражания.

Дженнифер Лопес
Кадр из фильма «Стриптизерши»

В недавнем интервью изданию The New York Times Лопес призналась, что всем девушкам, включая и ее 11-летнюю дочь Эмми, есть чему поучиться у героини «Стриптизерш». И нет, вовсе не виртуозным танцам на пилоне.

«Рамона независимая. “Мне надо привлекать парней, хочу, чтобы они любили меня и давали мне деньги” — это все не про нее. У нее есть дочь, и Рамона — настоящая мама-медведица. Ее очень увлекательно играть, так как она может быть заботливой и любящей, а когда надо, готова ударить ножом», — сообщила Дженнифер.
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес с дочерью Эмми

По мнению Лопес, героиня, которую она сыграла, обладает положительными качествами, которые можно перенять. Она обладает целеустремленностью и уверенностью в себе. Играя ее, Дженнифер переменила мнение даже о себе самой. 

«Я всегда была такой романтичной, много думала об отношениях, а эта женщина — моя полная противоположность. И чтобы сыграть ее, уверенно шагать на высоких каблуках, влезть в ее шкуру, я осознала, что на самом деле я сама по себе. Именно этому я должна научить свою дочь. Что ты всего можешь добиться в одиночку и самостоятельно. Женщин не так уж часто учат этому», — рассказала Лопес.

Напомним, Дженнифер Лопес воспитывает 11-летних близнецов Макса и Эмми, рожденных в союзе с певцом Марком Энтони. Несмотря на то, что супруги давно расстались, они сохранили хорошие отношения и даже периодически видятся. К слову, нынешний жених Дженнифер Алекс Родригез ничего не имеет против.

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12 декабря 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, @jlo/Instagram
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Дженнифер Лопес

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