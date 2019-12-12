Дженнифер Лопес хочет, чтобы ее 11-летняя дочь брала пример со стриптизерши

Главная роль в картине «Стриптизерши» принесла Дженнифер Лопес похвалу критиков и номинацию на престижную премию «Золотой глобус». Как оказалось, сыграв разбитную танцовщицу Рамону, певица прониклась своим персонажем настолько, что теперь видит в раздевающейся за деньги пилонистке... пример для подражания.
В недавнем интервью изданию The New York Times Лопес призналась, что всем девушкам, включая и ее 11-летнюю дочь Эмми, есть чему поучиться у героини «Стриптизерш». И нет, вовсе не виртуозным танцам на пилоне.
По мнению Лопес, героиня, которую она сыграла, обладает положительными качествами, которые можно перенять. Она обладает целеустремленностью и уверенностью в себе. Играя ее, Дженнифер переменила мнение даже о себе самой.
Напомним, Дженнифер Лопес воспитывает 11-летних близнецов Макса и Эмми, рожденных в союзе с певцом Марком Энтони. Несмотря на то, что супруги давно расстались, они сохранили хорошие отношения и даже периодически видятся. К слову, нынешний жених Дженнифер Алекс Родригез ничего не имеет против.