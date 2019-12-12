«Крови было море»: Полина Диброва рассказала о травме, которую получил в свой день рождения ее 6-летний сын

На днях мама трех сыновей Полина Диброва с размахом отмечала день рождения среднего наследника. Оказалось, что праздник не обошелся без эксцессов. Именинник сильно пострадал на торжестве.

Полина и Дмитрий Дибровы воспитывает трех сыновей: Александра, Федора и Илью. На днях среднему отпрыску звездной пары исполнилось 6 лет. В связи с этим событием Полина устроила пышное торжество. Темой вечера стала сказка об Аладдине, поэтому банкетный зал преобразился в восточный дворец, а родители примерили яркие костюмы шейха и его королевы.

В конце вечера супруги вынесли имениннику большой двухъярусный торт в форме подушек, увенчанный золотой сладкой лампой и веселым джинном.

Однако Полина призналась, что праздник омрачило досадное происшествие, которое произошло аккурат перед выносом десерта:

«Крови было море. Наш Федя с подбитым глазом.

Благо, все хорошо и глаз целый. Прямо перед самым тортом угораздило же его на что-то наткнуться... Слезы, крики.... Федя вообще очень нежный парень, Саша более терпеливый, поэтому успокаивали всей командой», — рассказала Диброва.

В комментариях все посочувствовали мальчику, который пострадал в день своего рождения. «Малыш, бывает, ну, как говорят, ''до свадьбы заживет''», «Шрамы украшают мужчину», «Видно, что больно, но умничка держится», — написали фолловеры.