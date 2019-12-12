Светлаков выложил редкое фото с 11-летней дочерью-красоткой в их двойной день рождения

12 декабря Сергей Светлаков разместил новый пост в своем Инстаграме. Он показал совместное фото с белокурой девочкой и подписал его:
Некоторые пользователи сразу же догадались, что имел в виду шоумен. Но другие переспросили в комментариях, о чем речь. Многие даже не могли понять, что же за ребенок стоит рядом со Светлаковым и кем ему приходится эта девочка.
Вскоре ситуация быстро прояснилась. На снимке запечатлена дочь Светлакова Анастасия. Она родилась в 2008-м, и 12 декабря ей исполнилось 11 лет. Кстати, ее папа тоже стал на год старше в этот день.
В комментариях поклонники отметили, что девочка растет красавицей.
Напомним, что Сергей Светлаков — довольно скрытный звездный отец. Так, он больше года держал в тайне появление на свет младшего сына Максима.