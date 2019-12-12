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Светлаков выложил редкое фото с 11-летней дочерью-красоткой в их двойной день рождения

В Инстаграме Сергея Светлакова периодически появляются его сыновья, а вот фото дочери от первого брака шоумен размещает не так часто. В свой 42-й день рождения телеведущий побаловал фолловеров совместным снимком с наследницей.
Сергей Светлаков

12 декабря Сергей Светлаков разместил новый пост в своем Инстаграме. Он показал совместное фото с белокурой девочкой и подписал его:

«Сегодня мы повзрослели».
Сергей Светлаков

Некоторые пользователи сразу же догадались, что имел в виду шоумен. Но другие переспросили в комментариях, о чем речь. Многие даже не могли понять, что же за ребенок стоит рядом со Светлаковым и кем ему приходится эта девочка.

Вскоре ситуация быстро прояснилась. На снимке запечатлена дочь Светлакова Анастасия. Она родилась в 2008-м, и 12 декабря ей исполнилось 11 лет. Кстати, ее папа тоже стал на год старше в этот день. 

В комментариях поклонники отметили, что девочка растет красавицей. 

«Поздравляю! Вы очень похожи», «Пусть растет умницей! Папина радость», — писали фолловеры.

Напомним, что Сергей Светлаков — довольно скрытный звездный отец. Так, он больше года держал в тайне появление на свет младшего сына Максима

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12 декабря 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @ssvetlakov, @julia_vasileva_ya/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Сергей Светлаков

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