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Елена Корикова без макияжа выглядит свежо, но удивляет отсутствием бровей и отечностью

Елена Корикова разместила видеоролик, в котором предстала перед подписчиками без следа макияжа. Многим показалось, что для своего возраста 47-летняя звезда хорошо выглядит, но некоторые нюансы ее внешности все же смутили пользователей Сети.
Елена Корикова

Звезда «Бедной Насти» и «Барышни-крестьянки» Елена Корикова на днях разместила новый пост в своем Инстаграме. Как правило, актриса делится красивыми снимками, рассказывает о своей жизни и изредка общается с подписчиками. 

11 декабря Корикова выложила два видео, в которых она предстала в повседневном образе. Теплый платок на шее, красная бейсболка, слегка растрепанные волосы — актриса вела машину, направляясь куда-то по своим делам. При этом она слушала музыку и подпевала. 

Многие отметили, что на лице актрисы не было ни следа макияжа. Это для Елены нетипично — на инстаграмных кадрах она, как правило, появляется с легким, но все же мейкапом. 

Кроме того, из-за плохого освещения и отсутствия средства на бровях звезды у пользователей создалось впечатление, что они (эти самые брови) и вовсе куда-то пропали. Да и лицо Елены некоторым показалось одутловатым.

«Смените косметолога», — посоветовала одна из подписчиц.

Впрочем, Корикова нашла что ответить. Она не стала вступать в перепалку и огрызаться. Даже отправлять критиков в черный список не подумала. Вместо этого Елена прокомментировала выпад незнакомки так, как это сделала бы героиня «Бедной Насти». То есть, вежливо и с юмором.

«Ноль косметики просто, такая и есть. Добра вам, дорогая» — сообщила актриса. Браво! 

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12 декабря 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @korikova_official/Instagram
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Елена Корикова

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3 комментария Добавить комментарий
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  • На одной из фоткой подделка под LV.Елена,Зачем??????

  • Совсем поехали кукушкой с этими бровищами. Уж лучше без них, чем , как с чёрными пластырями на месте бровей...

  • Одновременно чем-то похожа на Кондулайнен и Алену Бабенко. Только я так вижу?

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