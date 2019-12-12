Том Круз 7 лет не видел дочь и вдруг потребовал, чтобы Кэти Холмс привезла ему Сури на Рождество

Зарубежные таблоиды сообщают странные новости: мол, Том Круз, который не общается с дочерью вот уже семь лет, неожиданно решил провести с ней праздники и требует, чтобы экс-жена привезла ему девочку.

Том Круз, кажется, ни с того ни с сего воспылал отцовскими чувствами и потребовал, чтобы Кэти Холмс, с которой он развелся в 2012 году, привезла ему дочь, дабы отпраздновать с ней Рождество.

Издание Woman’s Day сообщает, что Круз не просто попросил, а буквально приказал доставить ему Сури. «Том боролся за право видеться с дочерью долгое время и наконец-то получил возможность провести Рождество с Сури», — сказал инсайдер изданию.

Впрочем, никаких судебных документов, подтверждающих это заявление, так и не появилось, а представитель Кэти в беседе с порталом Gossip Cop отметил, что это не более чем выдумки журналистов.

Отметим, что за последние семь лет Круз видел дочь лишь однажды, и было это аж четыре года назад. Наследница прилетала к отцу в его лондонскую резиденцию с няней. Кэти категорически отказалась сопровождать девочку — настолько она не хотела встречаться с экс-супругом.

1 2 3 ... 8 Том Круз уже семь лет не общается с дочерью

Напомним, Кэти сбежала от супруга, когда поняла, что его увлечение сайентологией зашло слишком далеко. Кстати, инсайдеры говорят, что не общается со своей наследницей Том по этой же причине — представители Церкви просто напросто запрещают ему видеться с Сури.