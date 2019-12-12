Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Том Круз 7 лет не видел дочь и вдруг потребовал, чтобы Кэти Холмс привезла ему Сури на Рождество

Зарубежные таблоиды сообщают странные новости: мол, Том Круз, который не общается с дочерью вот уже семь лет, неожиданно решил провести с ней праздники и требует, чтобы экс-жена привезла ему девочку.

Том Круз, кажется, ни с того ни с сего воспылал отцовскими чувствами и потребовал, чтобы Кэти Холмс, с которой он развелся в 2012 году, привезла ему дочь, дабы отпраздновать с ней Рождество.

Издание Woman’s Day сообщает, что Круз не просто попросил, а буквально приказал доставить ему Сури. «Том боролся за право видеться с дочерью долгое время и наконец-то получил возможность провести Рождество с Сури», — сказал инсайдер изданию. 

Впрочем, никаких судебных документов, подтверждающих это заявление, так и не появилось, а представитель Кэти в беседе с порталом Gossip Cop отметил, что это не более чем выдумки журналистов.

Отметим, что за последние семь лет Круз видел дочь лишь однажды, и было это аж четыре года назад. Наследница прилетала к отцу в его лондонскую резиденцию с няней. Кэти категорически отказалась сопровождать девочку — настолько она не хотела встречаться с экс-супругом. 

Напомним, Кэти сбежала от супруга, когда поняла, что его увлечение сайентологией зашло слишком далеко. Кстати, инсайдеры говорят, что не общается со своей наследницей Том по этой же причине — представители Церкви просто напросто запрещают ему видеться с Сури.

Перейти к обсуждению 1


12 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Том Круз, Сури Круз

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Что это за церковь такая, которая делает детей сиротами?

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-12-01 22:43:00
420
Это невероятно ужасно, противоестественно, жаль этого ребёнка, жизнь сломанна при казалось бы всех благоприятных для этого условий. На дай Бог, это горе при жизни.
Девочка-война: как Шайло Джоли-Питт готовится к главному бою против женской природы
194 Комментариев
Гость 2019-12-02 17:41:00
289
как же вас жалко господа нищие. только 300 квадратов((( грусть тоска конечно. вы шкафом комнату перегородите и будет мосто для Богомолова . очень вам сочувствую, от чистого сердца.
Мать Ксении Собчак объяснила, почему с ними не живет Константин Богомолов
65 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.