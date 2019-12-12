Галкин выяснил, что 77-летний Лещенко уступил в количестве сексуальных партнерш 22-летнему солисту «Пошлой Молли»

Максим Галкин запустил на YouTube новое шоу «Музыкалити», в котором лицом к лицу сталкивает «бумеров» и «зумеров» и дает им возможность обсудить современную музыку.

Максим Галкин стал ведущим нового шоу на YouTube, в котором принимают участие звезды разных поколений. Гости должны обсудить современные песни и выставить им оценки.

В первом выпуске, который вышел 12 декабря, схлестнулись Лев Лещенко и солист группы «Пошлая Молли» Кирилл «Бледный» Тимошенко. Несмотря на то, что разница в возрасте участников составляет больше полувека — если быть точными, 55 лет — они тут же нашли общий язык. Да так, что обсудили не только музыку, но и один очень интимный момент.

Кирилл заявил, что за последние полгода у него было три сексуальных партнера.

«Ух ты, вот это разворот такой», — оживился Лещенко.

Максим не растерялся и поинтересовался у 77-летнего Льва Валерьяновича, сколько же женщин было у него в этом возрасте. Лещенко призадумался. «В этом возрасте я себя не помню. Тебе сколько лет? 22 года? Я был в армии, что я мог делать тогда», — заявил Народный артист России, а потом признался, что до службы у него был всего один сексуальный партнер.