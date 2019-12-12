Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Галкин выяснил, что 77-летний Лещенко уступил в количестве сексуальных партнерш 22-летнему солисту «Пошлой Молли»

Максим Галкин запустил на YouTube новое шоу «Музыкалити», в котором лицом к лицу сталкивает «бумеров» и «зумеров» и дает им возможность обсудить современную музыку.

Максим Галкин стал ведущим нового шоу на YouTube, в котором принимают участие звезды разных поколений. Гости должны обсудить современные песни и выставить им оценки.

В первом выпуске, который вышел 12 декабря, схлестнулись Лев Лещенко и солист группы «Пошлая Молли» Кирилл «Бледный» Тимошенко. Несмотря на то, что разница в возрасте участников составляет больше полувека — если быть точными, 55 лет — они тут же нашли общий язык. Да так, что обсудили не только музыку, но и один очень интимный момент.

Кирилл заявил, что за последние полгода у него было три сексуальных партнера. 

«Ух ты, вот это разворот такой», — оживился Лещенко.

Максим не растерялся и поинтересовался у 77-летнего Льва Валерьяновича, сколько же женщин было у него в этом возрасте. Лещенко призадумался. «В этом возрасте я себя не помню. Тебе сколько лет? 22 года? Я был в армии, что я мог делать тогда», — заявил Народный артист России, а потом признался, что до службы у него был всего один сексуальный партнер. 

Перейти к обсуждению


12 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Фото Instagram
Теги

Лев Лещенко

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-12-01 22:43:00
420
Это невероятно ужасно, противоестественно, жаль этого ребёнка, жизнь сломанна при казалось бы всех благоприятных для этого условий. На дай Бог, это горе при жизни.
Девочка-война: как Шайло Джоли-Питт готовится к главному бою против женской природы
194 Комментариев
Гость 2019-12-02 17:41:00
289
как же вас жалко господа нищие. только 300 квадратов((( грусть тоска конечно. вы шкафом комнату перегородите и будет мосто для Богомолова . очень вам сочувствую, от чистого сердца.
Мать Ксении Собчак объяснила, почему с ними не живет Константин Богомолов
65 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.