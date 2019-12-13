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«Любовь, приносящая счастье каждый день»: Оксана Самойлова и Джиган отметили медную свадьбу

Самая плодовитая пара российского шоу-бизнеса — Джиган и Оксана Самойлова — отпраздновала седьмую годовщину со дня свадьбы. Поздравляем супругов!

Оксана Самойлова и Джиган вместе уже целых 10 лет, 7 из которых — в статусе законных мужа и жены. Свадьбу возлюбленные сыграли в самую романтичную дату — 12.12.12. И несмотря на все слухи и сплетни, реалии шоу-бизнеса и просто современного мира, они до сих пор вместе и расставаться не планируют.

Супруги поздравили друг друга в Инстаграме с праздничным днем — шутка ли, уже медная свадьба! И если 34-летний Джиган лаконично подписал совместное с женой фото датой торжества и поставил несколько смайликов, то Самойлова написала длинный и ужасно трогательный пост, посвященный своему принцу на белом коне.

«Знаете, что самое главное в семейной жизни? Быть счастливыми и делать друг друга счастливыми. Если навсегда, то только так. Чтобы весело и легко, чтобы домой хотелось невыносимо, чтобы каждое утро просыпаться и улыбаться от вида сопящего рядом носа, чтобы ЖИТЬ каждый день, а не завтра, чтобы, даже когда вы максимально бесите друг друга, в подсознании всегда было прочное — это ерунда, чтобы всегда общие цели, чтобы семья на главном. Не знаю, насколько это про любовь в вашем понимании, но в моем — любовь именно такая. Любовь, приносящая счастье каждый день. Понятное дело, что жизнь постоянно подкидывает на поворотах, но главное — покрепче взяться за руки. Люблю тебя», — написала супруга Джигана, сдобрив сообщение изрядным количеством смайликов.

А в инстаграм-историях Самойлова показала, как они с мужем отметили праздник. Рэпер и его боевая подруга посмотрели архивную запись с церемонии, а потом провели уютный семейный вечер.

Самойлова и ее 34-летний супруг, напомним, в феврале станут родителями в четвертый раз. Еще до свадьбы, в июле 2011-го, Оксана родила дочь Ариелу, в 2014-м — Лею, и Майю в 2017 году. 

Супруги, воспитывающие трех принцесс, мечтали о мальчике и планировали беременность, однако природа внесла свои коррективы — Самойлова неожиданно забеременела минимум на полгода раньше срока.

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13 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Фото @samoylovaoxana/Instagram
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Оксана Самойлова, Джиган

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Надоели они... и живот надо привязывать хотя бы для вида, раз уж объявила себя беременной.

  • В инсте все приторно, как обычно, а на деле джиган погуливает знатно. Тоже мне, великая любовь)

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