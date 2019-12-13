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Женя Малахова раскрыла причину расставания с Ренатом Давлетьяровым после 6 лет брака

Певица и актриса Женя Малахова стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой». 31-летняя звезда рассказала, почему решила развестись с Ренатом Давлетьровым спустя шесть лет отношений. 

Брак Жени Малаховой (это под ее «Маму» танцевали на всех дискотеках лет 10 назад) и режссера Рената Давлетьярова казался идеальным, несмотря на внушительную разницу в возрасте супругов — Ренат старше на целых 27 лет.

Однако что-то пошло не так, любовная лодка пошла ко дну и в середине октября Малахова и Давлетьяров подали на развод, не вынося сор из избы и не раскрывая причины этого решения.

Спустя пару недель после развода Женя коротко намекнула, что пока что не имеет особого желания обсуждать личные проблемы: «В моей жизни, и правда, многое поменялось за последнее время, и я совсем не готова и не хочу это комментировать, но я благодарна каждому прожитому дню, каждому человеку, встреченному на пути! Я буду ценить, помнить и любить каждое мгновение. И помнить только хорошее, обещаю!».

А в преддверии Нового года певица все же решила выложить если не все, то хотя бы несколько карт на стол, и рассказала — причина развода не крылась в большой разнице в возрасте, как могли подумать многие. 

«Конечно, мы пытались сохранить семью. Семья — это самое главное. Люди сходятся, расходятся — это нормально. Это не было только моим решением расстаться. Это наше общее взрослое решение. Сейчас у нас прекрасные отношения. Я всегда буду считать Рената близким человеком. Я сегодня такая в том числе и благодаря тому, что он был рядом со мной. В этом и есть жизнь. Никакое имущество мы не делим, как говорят. У нас нет детей, поэтому и делить нечего», — сказала Женя.

Очевидно, Женя и Ренат расстались спокойно, без скандалов и взаимных претензий, решив, что их отношения просто изжили себя, поэтому два взрослых самодостаточных человека пошли каждый своей дорогой.

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13 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Фото Legion-Media.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Женя Малахова

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12 комментариев Добавить комментарий
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  • Бросил он ее видимо.

  • Прочитала 3 раза. Причину не нашла. Объясните, кто понял.

  • Гость

    Прочитала 3 раза. Причину не нашла. Объясните, кто понял.

    Я прочитала 1 раз. Тоже причину не нашла.

  • Ничего удивительного. Ей уже за 30, она для него состарилась. Видимо приметил себе 20 летнюю нимфетку.

  • Как же много нужно иметь чтобы понравиться богатому мужику, влезть к нему в брак и как же быстро эти бабы надоедают мужику и тот их вышвыривает.

  • Родила бы,так хоть алименты были на безбедное существование)

  • Но она где-нибудь посыматься-то хоть успела?

  • Гость

    Прочитала 3 раза. Причину не нашла. Объясните, кто понял.

    Причина - совместное взрослое решение) Пока еще не всю колоду выложила. Продолжение следует, все напрягаемся и ждем)

  • Причина - что о причинах она не скажет, и будет помнить только время с отсутствием этих причин.

  • Не снимает, толку-то. Правильно. Д.Файзиев свою хоть снимает, и даже Первом канале. Пересильд тоже в свете, а этой ничего не досталось.

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