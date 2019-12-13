Женя Малахова раскрыла причину расставания с Ренатом Давлетьяровым после 6 лет брака

Певица и актриса Женя Малахова стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой». 31-летняя звезда рассказала, почему решила развестись с Ренатом Давлетьровым спустя шесть лет отношений.

Брак Жени Малаховой (это под ее «Маму» танцевали на всех дискотеках лет 10 назад) и режссера Рената Давлетьярова казался идеальным, несмотря на внушительную разницу в возрасте супругов — Ренат старше на целых 27 лет.

Однако что-то пошло не так, любовная лодка пошла ко дну и в середине октября Малахова и Давлетьяров подали на развод, не вынося сор из избы и не раскрывая причины этого решения.

Спустя пару недель после развода Женя коротко намекнула, что пока что не имеет особого желания обсуждать личные проблемы: «В моей жизни, и правда, многое поменялось за последнее время, и я совсем не готова и не хочу это комментировать, но я благодарна каждому прожитому дню, каждому человеку, встреченному на пути! Я буду ценить, помнить и любить каждое мгновение. И помнить только хорошее, обещаю!».

А в преддверии Нового года певица все же решила выложить если не все, то хотя бы несколько карт на стол, и рассказала — причина развода не крылась в большой разнице в возрасте, как могли подумать многие.

«Конечно, мы пытались сохранить семью. Семья — это самое главное. Люди сходятся, расходятся — это нормально. Это не было только моим решением расстаться. Это наше общее взрослое решение. Сейчас у нас прекрасные отношения. Я всегда буду считать Рената близким человеком. Я сегодня такая в том числе и благодаря тому, что он был рядом со мной. В этом и есть жизнь. Никакое имущество мы не делим, как говорят. У нас нет детей, поэтому и делить нечего», — сказала Женя.

Очевидно, Женя и Ренат расстались спокойно, без скандалов и взаимных претензий, решив, что их отношения просто изжили себя, поэтому два взрослых самодостаточных человека пошли каждый своей дорогой.