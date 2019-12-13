Влюбленная и еще больше похудевшая Анастасия Волочкова решила сменить имидж, примерив экстравагантный парик

Волочкова себе не изменяет: худеет, надевает экстравагантные наряды и вообще не обращает внимания на критику. На днях балерина пошла еще дальше и примерила ярко-рыжий парик.

Анастасия Волочкова — блондинка, и это не обсуждается. Однако цвет волос варьируется в зависимости от настроения балерины. Анастасия на днях продемонстрировала новый и весьма необычный образ.

Танцовщица опубликовала в Инстаграме фотографию с длинными рыжими волосами (выдыхаем, это просто парик) и короткой челкой, заодно продемонстрировав еще более точеную фигуру. Да, тренировки и изнурительные голодовки даром не прошли.

В подписи к публикации балерина отметила, что на смену имиджа ее мотивировал мужчина. «Вот к таким переменам приводит любовь. Как вам?» — поинтересовалась Анастасия у фолловеров.

Что же это за таинственный мужчина, который сподвиг Волочкову попробовать себя в новом образе, неизвестно до сих пор, хотя, по словам балерины, они вместе уже довольно давно.

Еще летом Анастасия говорила, что счастлива в новых отношениях уже девять месяцев и даже собирается замуж за 38-летнего возлюбленного, который никогда не был женат и не воспитывает детей.



1 2 3 ... 9 Анастасия Волочкова в последнее время частенько шокирует своих подписчиков

Правда, два месяца назад появилась информация, что Волочкова сменила «старого» мужчину на «нового» и теперь встречается с очередным «любимым». Блондинка комментариев по этому поводу не дает.