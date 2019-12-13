Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Влюбленная и еще больше похудевшая Анастасия Волочкова решила сменить имидж, примерив экстравагантный парик

Волочкова себе не изменяет: худеет, надевает экстравагантные наряды и вообще не обращает внимания на критику. На днях балерина пошла еще дальше и примерила ярко-рыжий парик. 

Анастасия Волочкова — блондинка, и это не обсуждается. Однако цвет волос варьируется в зависимости от настроения балерины. Анастасия на днях продемонстрировала новый и весьма необычный образ.

Танцовщица опубликовала в Инстаграме фотографию с длинными рыжими волосами (выдыхаем, это просто парик) и короткой челкой, заодно продемонстрировав еще более точеную фигуру. Да, тренировки и изнурительные голодовки даром не прошли.

В подписи к публикации балерина отметила, что на смену имиджа ее мотивировал мужчина. «Вот к таким переменам приводит любовь. Как вам?» — поинтересовалась Анастасия у фолловеров.

Что же это за таинственный мужчина, который сподвиг Волочкову попробовать себя в новом образе, неизвестно до сих пор, хотя, по словам балерины, они вместе уже довольно давно.

Еще летом Анастасия говорила, что счастлива в новых отношениях уже девять месяцев и даже собирается замуж за 38-летнего возлюбленного, который никогда не был женат и не воспитывает детей.

  • Анастасия Волочкова
    1 2 3 ...9
    Анастасия Волочкова в последнее время частенько шокирует своих подписчиков
    Смотреть галерею

Правда, два месяца назад появилась информация, что Волочкова сменила «старого» мужчину на «нового» и теперь встречается с очередным «любимым». Блондинка комментариев по этому поводу не дает.

Перейти к обсуждению


13 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Фото @volochkova_art/Instagram
Теги

Анастасия Волочкова

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-12-01 22:43:00
420
Это невероятно ужасно, противоестественно, жаль этого ребёнка, жизнь сломанна при казалось бы всех благоприятных для этого условий. На дай Бог, это горе при жизни.
Девочка-война: как Шайло Джоли-Питт готовится к главному бою против женской природы
194 Комментариев
Гость 2019-12-02 17:41:00
289
как же вас жалко господа нищие. только 300 квадратов((( грусть тоска конечно. вы шкафом комнату перегородите и будет мосто для Богомолова . очень вам сочувствую, от чистого сердца.
Мать Ксении Собчак объяснила, почему с ними не живет Константин Богомолов
65 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.