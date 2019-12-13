Алла Пугачева подчеркнула стройные ноги узкими брюками клеш

70-летняя Примадонна не перестает удивлять поклонников своей отличной формой и чувством стиля. 13 декабря Алла Борисовна надела расклешенные брюки, которые подчеркнули ее стройные ноги.

Алла Пугачева и Вика Воронина

В Инстаграме Вики Ворониной, экс-солистки «Пропаганды» и автора песни «Мой друг», которую исполнила сама Алла Пугачева, появилось совместное фото с Примадонной. Подписчики восхитились стильным аутфитом суперзвезды. Легенда поп-сцены выбрала черный жакет, футболку с ярким принтом и брюки клеш.

Модный фасон подчеркнул модельные ноги Аллы Борисовны и вызвал неподдельный восторг фолловеров: «Какие худенькие ножки!», «Потрясающая Алла», «Молодая и стройная Алла Борисовна», «Такие красивые, молодцы!»

Пугачева собрала волосы в высокий хвост и дополнила образ очками в круглой оправе.

1 2 3 ... 10 Алла Пугачева в очередной раз продемонстрировала свои стройные ноги

В эфире Первого канала Алла Борисовна рассказала, насколько важна для нее песня «Мой друг»: «Мне прислала несколько песен замечательная поэтесса и композитор Вика Воронина. Прослушав все, я разрыдалась на этой. Ну, попала она в точку. Я честно вам скажу, может быть, из-за этой песни я вдруг и решила сделать ''Тот самый концерт''».