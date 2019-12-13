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Алла Пугачева подчеркнула стройные ноги узкими брюками клеш

70-летняя Примадонна не перестает удивлять поклонников своей отличной формой и чувством стиля. 13 декабря Алла Борисовна надела расклешенные брюки, которые подчеркнули ее стройные ноги.
Алла Пугачева, Вика Воронина
Алла Пугачева и Вика Воронина

В Инстаграме Вики Ворониной, экс-солистки «Пропаганды» и автора песни «Мой друг», которую исполнила сама Алла Пугачева, появилось совместное фото с Примадонной. Подписчики восхитились стильным аутфитом суперзвезды. Легенда поп-сцены выбрала черный жакет, футболку с ярким принтом и брюки клеш.

Модный фасон подчеркнул модельные ноги Аллы Борисовны и вызвал неподдельный восторг фолловеров: «Какие худенькие ножки!», «Потрясающая Алла», «Молодая и стройная Алла Борисовна», «Такие красивые, молодцы!»

Алла Пугачева, Лиза Галкина

Пугачева собрала волосы в высокий хвост и дополнила образ очками в круглой оправе. 

В эфире Первого канала Алла Борисовна рассказала, насколько важна для нее песня «Мой друг»: «Мне прислала несколько песен замечательная поэтесса и композитор Вика Воронина. Прослушав все, я разрыдалась на этой. Ну, попала она в точку. Я честно вам скажу, может быть, из-за этой песни я вдруг и решила сделать ''Тот самый концерт''».

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13 декабря 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @alla_orfey, @vikavoronina_official/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Legion-Media.ru, Persona Stars
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Алла Пугачева

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Даже комментировать не хочется...

  • Надеюсь, модельные ноги -это сарказм?

  • Жесть! Прснится же такая...

  • Жги, Алла Борисовна,на зависть недоброжелателей!У нее сейчас самые нормальные формы,которые публика видела и ей хочется это подчеркнуть.У кого то после 45 -жизнь только начинается,а у АБ-после 70.И это замечательно!

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