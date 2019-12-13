Из тихони в хозяйку дворца: как Кейт Миддлтон расправила плечи и перестала быть робкой

На днях Виндзоры посетили ежегодный дипломатический прием в Лондоне, и нельзя было не отметить, что Кейт Миддлтон держалась на мероприятии весьма уверенно. Эксперт по языку тела Джуди Джеймс рассказала изданию Daily Mail, какие перемены произошли с Кэтрин за несколько лет и как робкая тихоня превратилась в обаятельную и харизматичную женщину.
Примечательно, что четыре года назад на банкете с председателем Китая Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань (кстати, вы знали, что в народе ее назвали «Феей Пионов» за красоту и женственность?) Кейт напоминала не хозяйку вечера, а случайную гостью. Да-да, из числа тех, кто получил приглашение, но на самом торжестве не знает, куда себя деть.
Из-за всего этого и создавалось впечатление, что Кэтрин была чужой на празднике жизни.
Однако на недавнем дипломатическом приеме от неуверенности и следа не осталось. Никаких закрытых поз и неловких движений — герцогиня сияла в прямом и переносном смысле.
По словам эксперта, герцогиня Кембриджская выглядела так уверенно, словно она уже стала королевой.