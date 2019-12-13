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Из тихони в хозяйку дворца: как Кейт Миддлтон расправила плечи и перестала быть робкой

На недавнем приеме Кейт Миддлтон поразила многих не только великолепной бриллиантовой тиарой, но также обаянием и радушием, которые буквально излучала герцогиня. Эксперт по языку тела рассказала о невероятной перемене, которая произошла с Кэтрин всего за несколько лет.
Кейт Миддлтон, принц Уильям

На днях Виндзоры посетили ежегодный дипломатический прием в Лондоне, и нельзя было не отметить, что Кейт Миддлтон держалась на мероприятии весьма уверенно. Эксперт по языку тела Джуди Джеймс рассказала изданию Daily Mail, какие перемены произошли с Кэтрин за несколько лет и как робкая тихоня превратилась в обаятельную и харизматичную женщину.

Кейт Миддлтон

Примечательно, что четыре года назад на банкете с председателем Китая Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань (кстати, вы знали, что в народе ее назвали «Феей Пионов» за красоту и женственность?) Кейт напоминала не хозяйку вечера, а случайную гостью. Да-да, из числа тех, кто получил приглашение, но на самом торжестве не знает, куда себя деть.

«В 2015 году из-за прямых бровей и слегка опущенного взгляда Кейт казалась грустной и одинокой. Она держала руки близко к телу, и это говорит о недостатке уверенности в себе», — поведала эксперт.

Из-за всего этого и создавалось впечатление, что Кэтрин была чужой на празднике жизни. 

Однако на недавнем дипломатическом приеме от неуверенности и следа не осталось. Никаких закрытых поз и неловких движений — герцогиня сияла в прямом и переносном смысле. 

Кейт Миддлтон
«Она встречала гостей, наклонялась к ним, вовлекала их в непринужденные разговоры. Она показывала, что слушает собеседников, это было заметно по заинтересованному взгляду и приподнятой брови. А ее симметричная улыбка с ямочками на щеках свидетельствовала о том, что Кейт освоила навыки королевской харизмы, которыми владеет Елизавета II», — сообщила Джуди Джеймс.

По словам эксперта, герцогиня Кембриджская выглядела так уверенно, словно она уже стала королевой. 

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13 декабря 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images
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Кейт Миддлтон

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Ой, что за бред, там она сидит за столом, слушает речь, а тут она ходит между гостями и общается с ними, совершенно разные моменты, как их можно сравнивать

  • PR компания готовит их на трон. Не знаю будет ли Чарльз королем и долго, но вот Уильям и Катерина будут.Будет она королевой, войдет в историю страны. Если они сядут на трон после 45 , вот будет она шикарная королева, как и должно мать нации , а не девушка с модных журналов выглядящая молодо с помощью эстетических процедур.Конечно ее ненавистники в ней всегда найдут недостатки, ну а кто из них сам идеален? Нет. Да и нет идеальных людей, так +- нормальные.

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