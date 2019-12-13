Из тихони в хозяйку дворца: как Кейт Миддлтон расправила плечи и перестала быть робкой

На недавнем приеме Кейт Миддлтон поразила многих не только великолепной бриллиантовой тиарой, но также обаянием и радушием, которые буквально излучала герцогиня. Эксперт по языку тела рассказала о невероятной перемене, которая произошла с Кэтрин всего за несколько лет.

На днях Виндзоры посетили ежегодный дипломатический прием в Лондоне, и нельзя было не отметить, что Кейт Миддлтон держалась на мероприятии весьма уверенно. Эксперт по языку тела Джуди Джеймс рассказала изданию Daily Mail, какие перемены произошли с Кэтрин за несколько лет и как робкая тихоня превратилась в обаятельную и харизматичную женщину.

Примечательно, что четыре года назад на банкете с председателем Китая Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань (кстати, вы знали, что в народе ее назвали «Феей Пионов» за красоту и женственность?) Кейт напоминала не хозяйку вечера, а случайную гостью. Да-да, из числа тех, кто получил приглашение, но на самом торжестве не знает, куда себя деть.

«В 2015 году из-за прямых бровей и слегка опущенного взгляда Кейт казалась грустной и одинокой. Она держала руки близко к телу, и это говорит о недостатке уверенности в себе», — поведала эксперт.

Из-за всего этого и создавалось впечатление, что Кэтрин была чужой на празднике жизни.

Однако на недавнем дипломатическом приеме от неуверенности и следа не осталось. Никаких закрытых поз и неловких движений — герцогиня сияла в прямом и переносном смысле.

«Она встречала гостей, наклонялась к ним, вовлекала их в непринужденные разговоры. Она показывала, что слушает собеседников, это было заметно по заинтересованному взгляду и приподнятой брови. А ее симметричная улыбка с ямочками на щеках свидетельствовала о том, что Кейт освоила навыки королевской харизмы, которыми владеет Елизавета II», — сообщила Джуди Джеймс.

1 2 3 ... 10 Кейт Миддлтон не всегда была такой уверенной в себе и улыбчивой

По словам эксперта, герцогиня Кембриджская выглядела так уверенно, словно она уже стала королевой.