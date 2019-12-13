Анастасия Тарасова подтвердила, что их семья продает дом и переезжает

Недавно адвокат Дмитрия Тарасова рассказал, что футболист по сей день выплачивает кредит за загородный дом. На днях его супруга поведала, что вскоре их семья поселится в другом месте.

12 и 13 декабря Анастасия Тарасова устроила серию вопросов и ответов в инстаграм-историях. Супруга футболиста часто проводит подобные раунды и сообщает новую информацию о себе и своей семье, делится кулинарными рецептами и планами на будущее, дает рекомендации по воспитанию детей и советы.

В числе прочего Анастасию спросили, не планируют ли они переезд в будущем. На что Тарасова честно дала положительный ответ. Оказалось, что все семейство в скором времени сменит место жительства. Правда, ничего конкретного по поводу этого беременная супруга футболиста так и не сказала.

Впрочем, вряд ли Тарасовы оставят свое новое жилище в тайне. В конце концов, Анастасия помогает супругу оплачивать кредиты именно благодаря доходам от блога. Так что от ее активности в соцсетях во многом зависит благополучие звездной четы, пока Дмитрий не нашел постоянную работу.

Кстати, на днях футболист намекнул, что готов вернуться в большой спорт. Возможно, Дмитрий получил предложение от одного из футбольных клубов. Пока же спортсмен пересел с автомобиля на метро и вовсю записывает инстаграм-истории из подземки.

1 2 3 ... 10 Анастасия Тарасова иногда удовлетворяет любопытство подписчиков, но просит не задавать ей одни и те же вопросы

Напомним, что Анастасия ждет второго ребенка. Недавно супругу футболиста экстренно госпитализировали по возвращении из отпуска. Сейчас выписавшаяся звезда проводит свободное время с дочерью Миланой. Впрочем, на днях супруги озаботились поиском няни, ведь в скором времени в семье Тарасовых грядет пополнение.