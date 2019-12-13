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Анастасия Тарасова подтвердила, что их семья продает дом и переезжает

Недавно адвокат Дмитрия Тарасова рассказал, что футболист по сей день выплачивает кредит за загородный дом. На днях его супруга поведала, что вскоре их семья поселится в другом месте.
Анастасия Тарасова

12 и 13 декабря Анастасия Тарасова устроила серию вопросов и ответов в инстаграм-историях. Супруга футболиста часто проводит подобные раунды и сообщает новую информацию о себе и своей семье, делится кулинарными рецептами и планами на будущее, дает рекомендации по воспитанию детей и советы.

Милана Тарасова

В числе прочего Анастасию спросили, не планируют ли они переезд в будущем. На что Тарасова честно дала положительный ответ. Оказалось, что все семейство в скором времени сменит место жительства. Правда, ничего конкретного по поводу этого беременная супруга футболиста так и не сказала.  

«Да, планируем. Потому что мы продаем этот дом», — сообщила Анастасия. 

Впрочем, вряд ли Тарасовы оставят свое новое жилище в тайне. В конце концов, Анастасия помогает супругу оплачивать кредиты именно благодаря доходам от блога. Так что от ее активности в соцсетях во многом зависит благополучие звездной четы, пока Дмитрий не нашел постоянную работу. 

Кстати, на днях футболист намекнул, что готов вернуться в большой спорт. Возможно, Дмитрий получил предложение от одного из футбольных клубов. Пока же спортсмен пересел с автомобиля на метро и вовсю записывает инстаграм-истории из подземки.

  • Анастасия Тарасова (Костенко)
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    Анастасия Тарасова иногда удовлетворяет любопытство подписчиков, но просит не задавать ей одни и те же вопросы
    Смотреть галерею

Напомним, что Анастасия ждет второго ребенка. Недавно супругу футболиста экстренно госпитализировали по возвращении из отпуска. Сейчас выписавшаяся звезда проводит свободное время с дочерью Миланой. Впрочем, на днях супруги озаботились поиском няни, ведь в скором времени в семье Тарасовых грядет пополнение.

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13 декабря 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @kostenko.94, @tarasov23/Instagram, YouTube.com
Теги

Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова (Костенко)

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17 комментариев Добавить комментарий
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  • Наверное, в однушку в Бирюлево переезжают

  • Ольгуша Б.

    Наверное, в однушку в Бирюлево переезжают

    к Бузовой поближе?

  • Милаша хорошенькая, щекастая.Дети ни в чем не виноваты

  • Под одной из фото стоит надпись "Сейчас они живут в доме, который Дмитрий отсудил у Ольги Бузовой". Вроде дом не был объектом суда. Как бы тут точнее выразиться... они живут в доме, пробретенном частично на средства Бузовой, которые она подарила, так получается, молодоженам.

  • и кто интересно захочет купить дом с такой историей, энергетикой и рядом с мусоркой

  • Похоже они ,вообще, переедут в другую страну, где Тарасову предложили работу в клубе.

  • Гость

    и кто интересно захочет купить дом с такой историей, энергетикой и рядом с мусоркой

    Вот поэтому и они продают этот дом с плохой энергетикой бывшей жены. Чужим безразлично, но вот мусорка рядом, это даа, и куда же Тарасов смотрел со своим умным, образованным географом, когда приобретал этот дом да еще в таком месте.

  • может к мамке Тараски , чтобы быстрее Настька сбежала?

    Ольгуша Б.

    Наверное, в однушку в Бирюлево переезжают

  • Гость

    и кто интересно захочет купить дом с такой историей, энергетикой и рядом с мусоркой

    Богатые и знаменитые и старинные замки покупают, где Бог весть что творилось.

  • Гость

    Похоже они ,вообще, переедут в другую страну, где Тарасову предложили работу в клубе.

    Это куда в другую страну : Кыргыстан, Узбекистан,Киргизию?Скатертью дорожка, если им нужен полировальщик лавки.Почему бы и нет

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