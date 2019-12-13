25-летняя Саша Бортич принимает поздравления с беременностью

Молодую и прекрасную актрису давно подозревают в том, что она ждет ребенка. Девушка не реагировала на слухи и сплетни, а на днях, оказавшись в гостях у Владимира Маркони, сделала неожиданное заявление.

Саша Бортич и Евгений Савельев

12 декабря Саша Бортич стала героиней развлекательного шоу Comment out. Суть программы — выполнить неловкое, страшное или обидное задание ведущего, а в случае отказа понести наказание. 25-летняя актриса стояла перед тяжелым выбором: написать оправдательный комментарий об историке Соколове или получить удар током.

Саша долго сомневалась, что выбрать, но в итоге все же оставила запись в соцсети, объяснив причину своего поступка тем, что шокеры ей противопоказаны. Маркони хитро посмотрел в камеру и воскликнул: «Ты что, беременна?!» Бортич только улыбнулась и никак не опровергла сказанное. Тогда ведущий поздравил актрису со скорым пополнением, а Александра ответила «спасибо».

Дмитрий Губерниев, Владимир Маркони и Саша Бортич

Затем Бортич зачем-то поспешила добавить, что ей «нельзя снимать жакет из-за жирных рук», но после ее неоднозначной реакции на вопрос Владимира этой отговорке мало кто поверил.

1 2 3 ... 9 Саша Бортич спровоцировала волну слухов о своей беременности

В последнее время в Инстаграме актрисы действительно практически нет фото в полный рост, а если такие и появляются, то знаменитость позирует в одежде оверсайз. Напомним, знаменитость встречается с Евгением Савельевым, основателем сети школ ораторского искусства. Неужели пара действительно ждет ребенка?