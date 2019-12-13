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25-летняя Саша Бортич принимает поздравления с беременностью

Молодую и прекрасную актрису давно подозревают в том, что она ждет ребенка. Девушка не реагировала на слухи и сплетни, а на днях, оказавшись в гостях у Владимира Маркони, сделала неожиданное заявление.
Саша Бортич, Евгений Савельев
Саша Бортич и Евгений Савельев

12 декабря Саша Бортич стала героиней развлекательного шоу Comment out. Суть программы — выполнить неловкое, страшное или обидное задание ведущего, а в случае отказа понести наказание. 25-летняя актриса стояла перед тяжелым выбором: написать оправдательный комментарий об историке Соколове или получить удар током. 

Саша Бортич

Саша долго сомневалась, что выбрать, но в итоге все же оставила запись в соцсети, объяснив причину своего поступка тем, что шокеры ей противопоказаны. Маркони хитро посмотрел в камеру и воскликнул: «Ты что, беременна?!» Бортич только улыбнулась и никак не опровергла сказанное. Тогда ведущий поздравил актрису со скорым пополнением, а Александра ответила «спасибо».

Дмитрий Губерниев, Владимир Маркони, Саша Бортич
Дмитрий Губерниев, Владимир Маркони и Саша Бортич

Затем Бортич зачем-то поспешила добавить, что ей «нельзя снимать жакет из-за жирных рук», но после ее неоднозначной реакции на вопрос Владимира этой отговорке мало кто поверил. 

В последнее время в Инстаграме актрисы действительно практически нет фото в полный рост, а если такие и появляются, то знаменитость позирует в одежде оверсайз. Напомним, знаменитость встречается с Евгением Савельевым, основателем сети школ ораторского искусства. Неужели пара действительно ждет ребенка?

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13 декабря 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @bortich, @evgeny_savelev/Instagram, Comment Out/Youtube
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Александра Бортич

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2 комментария Добавить комментарий
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  • А чем "прекрасна" эта актриса?

  • Низкопробными ролями «прекрасна», несением в массы вульгарности, мата и чернухи

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