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Ирина Шейк в платье-фраке с бюстгальтером наружу призналась в нежных чувствах красавцу-мужчине

Поклонникам Ирины Шейк будет что обсудить. На снимке, который 33-летняя модель опубликовала в Инстаграме, она позирует в более чем откровенном наряде, приобняв статного кавалера. 
Ирина Шейк, Али Кавусси
Ирина Шейк и Али Кавусси

Ирина Шейк поделилась в Инстаграме фото с мужчиной. Хотите — смейтесь, хотите — нет, но эта новость облетела все мировые СМИ. В кадре топ-модель позирует со своим агентом и близким другом Али Кавусси, который 12 декабря отмечал день рождения. На вечеринке и был сделан этот снимок. 

Ирина была одета в соблазнительное платье с таким глубоким декольте, что можно было рассмотреть бюстгальтер (уверены, что Intimissimi). Смелый разрез от бедра подчеркнул бесконечные ноги модели. Шейк собрала волосы в гладкий хвост и сделала вечерний макияж. Ну какая же красавица!

Ирина Шейк, Али Кавусси

«Есть друзья и есть семья. А бывает так, что друг становится семьей. Али, я люблю тебя и счастлива, что ты есть в моей жизни», — трогательно подписала совместный снимок Ирина. Кавусси поблагодарил подругу за поздравление и написал: «Люблю тебя, сестренка». 

Ирине Шейк не раз приписывали роман с Кавусси, но между моделью и агентом никогда не было романтических отношений. Али действительно проводит много времени со своими клиентками, но дружеской грани не переходит.

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13 декабря 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Getty Images, @irinashayk/Instagram, Legion-Media.ru
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Ирина Шейк

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