Седокова публично защищает Яниса Тимму от критики и подозрений в том, что сама ведет его страницу

Анна Седокова счастлива в отношениях с баскетболистом Янисом Тиммой. Она наслаждается бурным романом, выпускает жизнерадостные песни и ничуть не стесняется своих искренних чувств. На днях спортсмен поцеловал ее прямо на сцене, и Анна явно насладилась моментом.
12 декабря Янис оставил романтичное послание своей возлюбленной:
Правда, в комментариях к этим приятным словам, которым наверняка порадовалась бы каждая девушка, разразилась настоящая буря. Ведь в изначальном варианте поста один из глаголов заканчивался буквой «а». Из-за этого фолловерам показалось, что автором послания была девушка. А если конкретно — сама Анна. Поэтому юзеры решили, что Седокова ведет страницу за своего бойфренда. Кстати, в подобном периодически обвиняют и Анастасию Тарасову.
«Хоть тысячу раз заблокируйте, сути это не изменит, ничтожно писать комментарии вместо своего мужчины», — написала одна из подписчиц. Анна не удержалась и решительно ответила:
Впрочем, Седоковой заметили, что других ошибок в посте и нарушений правил пунктуации не было. «Страница мужская, а подписи к фото делаете вы, создается впечатление, что все напоказ , чтоб все видели, что он вас любит, это не плохо и не хорошо, это просто нелепо и смешно», — выдала финальный аккорд подписчица.
На это Анна отвечать уже не стала. Стоит отметить, что причиной злосчастной «а» в одном из глаголов вполне могла стать автозамена, которая порой бывает весьма коварной.