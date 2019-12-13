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Седокова публично защищает Яниса Тимму от критики и подозрений в том, что сама ведет его страницу

Внимательные пользователи Сети заметили опечатку в нежном послании баскетболиста и заподозрили, что за Тимму Инстаграм ведет его возлюбленная. Впрочем, Анна Седокова не оставила замечания без ответа.
Анна Седокова

Анна Седокова счастлива в отношениях с баскетболистом Янисом Тиммой. Она наслаждается бурным романом, выпускает жизнерадостные песни и ничуть не стесняется своих искренних чувств. На днях спортсмен поцеловал ее прямо на сцене, и Анна явно насладилась моментом.

Анна Седокова, Янис Тимма

12 декабря Янис оставил романтичное послание своей возлюбленной:

«Если бы мне нужно было описать эту женщину одним словом, я бы не смог этого сделать. Потому что у нее есть все, что мне нужно, о чем я мечтал. Она — моя самая большая опора, мой мотиватор, главное, что она верит в меня. LOVE YOU BOO».

Правда, в комментариях к этим приятным словам, которым наверняка порадовалась бы каждая девушка, разразилась настоящая буря. Ведь в изначальном варианте поста один из глаголов заканчивался буквой «а». Из-за этого фолловерам показалось, что автором послания была девушка. А если конкретно — сама Анна. Поэтому юзеры решили, что Седокова ведет страницу за своего бойфренда. Кстати, в подобном периодически обвиняют и Анастасию Тарасову.

«Хоть тысячу раз заблокируйте, сути это не изменит, ничтожно писать комментарии вместо своего мужчины», — написала одна из подписчиц. Анна не удержалась и решительно ответила:

«А вы считаете это хорошо заходить и зло смеяться над людьми, которые пишут о любви ? Янис написал сообщение как мог, потому что русский не его родной язык. Ему сложно писать. Он написал от всего сердца. А вы пришли и начали насмехаться, потому что он поставил букву ''а'' в конце. Я скажу вам. Не надо так делать. Злые насмешки точно не сделают вас ни привлекательнее в глазах других, ни счастливее».

Впрочем, Седоковой заметили, что других ошибок в посте и нарушений правил пунктуации не было. «Страница мужская, а подписи к фото делаете вы, создается впечатление, что все напоказ , чтоб все видели, что он вас любит, это не плохо и не хорошо, это просто нелепо и смешно», — выдала финальный аккорд подписчица.

На это Анна отвечать уже не стала. Стоит отметить, что причиной злосчастной «а» в одном из глаголов вполне могла стать автозамена, которая порой бывает весьма коварной. 

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13 декабря 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images, Persona Stars, PhotoXPress.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, @annasedokova, @janis.timma/Instagram
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Анна Седокова

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Слишком сложная и грамотная фраза для не-носителя русского языка, тем более якобы придуманная профессиональным спортсменом)) Явно Седакова сама в свой адрес признания и восторги написывает)) Позор какой!

  • Стиль, конечно, типично седаковский. Читали мы все ее восторги в начале каждого ее романа, именно такими словами, она всегда так пафосно пишет. Действительно, глупо.

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