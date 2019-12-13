Владимир Кузьмин вышел в свет с женой, от которой уходил к молодой любовнице

После неудачного романа с молодой любовницей 64-летний музыкант решил вернуться к своей бывшей супруге. На днях пара впервые вышла в свет после воссоединения.

Екатерина Трофимова и Владимир Кузьмин

Если люди созданы друг для друга, то им не помешает ни измена, ни даже расставание. Взять, например, историю Владимира Кузьмина и его красавицы-жены Екатерины Трофимовой. Не так давно супруги сообщили о воссоединении, а на днях вышли в свет. Пара появилась на дне рождения Эмина Агаларова. 64-летний музыкант выложил несколько фотографий в свой Инстаграм. На снимках Екатерина выглядит очень счастливой, а Владимир нежно обнимает экс-супругу за талию.

Поклонники певца были вне себя от радости: «Какая красивая пара, восхищаюсь вами! Берегите друг друга!», «Вот так и держитесь всегда друг за друга еще бесконечное количество лет и радуйте нас своим счастьем!»

1 2 3 ... 10 Владимир Кузьмин вывел в свет жену, с которой недавно расходился

Для светского мероприятия Екатерина выбрала черное платье с декольте в тон костюма мужа. Музыкант поздравил Эмина с 40-летием. По словам Кузьмина, ему всегда приятно наблюдать за успехами своего товарища.