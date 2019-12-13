«Внутри пожар, сходишь с ума»: Дима Билан впервые рассказал о двух выкидышах своей возлюбленной

Как правило, Дима Билан нечасто распространяется о своей личной жизни. В новом интервью он был предельно откровенен и поделился печальной историей о том, как закончилась его попытка создать семью.

О творчестве Димы Билана нам известно многое, но свою личную жизнь певец старается держать за закрытыми дверьми. Недавно он стал гостем YouTube-шоу Ирины Шихман «А поговорить?», где впервые рассказал о том, что в прошлом всерьез планировал семью.

Давняя возлюбленная певца (имени он так и не назвал) забеременела, и Билан впервые готовился стать отцом. На радостях артист рассказал об этом всем своим друзьям.

«У меня должны были родиться двое детей от девушки, которую я знаю, которую я любил. Мы на какое-то время расстались, а потом встретились через года и подумали: ''А почему бы и нет?''»

Ирина Шихман и Дима Билан

К сожалению, в этой истории не было счастливого финала. У возлюбленной Димы случился выкидыш. Когда он узнал об этом, то очень сильно переживал и долго пытался прийти в себя. Билан и его девушка предприняли еще одну попытку создать семью, но и она оказалась безуспешной. Все эти события привели к тому, что Дима пережил глубокое потрясение и впал в депрессию.

«Ты успокаиваешь ее, как будто страдает только она. А о том, что испытываешь ты, никто не думает. Внутри горит все, пожар, ты сходишь с ума. И открывается ящик Пандоры», — сообщил Билан.

1 2 3 ... 10 Дима Билан рассказал о происшествии, которое произошло в его жизни

Общее горе не сблизило Диму и его возлюбленную, а лишь сильнее отдалило их, в результате чего они расстались. Впрочем, идеи однажды стать отцом артист не оставил.