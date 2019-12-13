«Внутри пожар, сходишь с ума»: Дима Билан впервые рассказал о двух выкидышах своей возлюбленной

О творчестве Димы Билана нам известно многое, но свою личную жизнь певец старается держать за закрытыми дверьми. Недавно он стал гостем YouTube-шоу Ирины Шихман «А поговорить?», где впервые рассказал о том, что в прошлом всерьез планировал семью.
Давняя возлюбленная певца (имени он так и не назвал) забеременела, и Билан впервые готовился стать отцом. На радостях артист рассказал об этом всем своим друзьям.
К сожалению, в этой истории не было счастливого финала. У возлюбленной Димы случился выкидыш. Когда он узнал об этом, то очень сильно переживал и долго пытался прийти в себя. Билан и его девушка предприняли еще одну попытку создать семью, но и она оказалась безуспешной. Все эти события привели к тому, что Дима пережил глубокое потрясение и впал в депрессию.
Общее горе не сблизило Диму и его возлюбленную, а лишь сильнее отдалило их, в результате чего они расстались. Впрочем, идеи однажды стать отцом артист не оставил.