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«Внутри пожар, сходишь с ума»: Дима Билан впервые рассказал о двух выкидышах своей возлюбленной

Как правило, Дима Билан нечасто распространяется о своей личной жизни. В новом интервью он был предельно откровенен и поделился печальной историей о том, как закончилась его попытка создать семью.
Дима Билан

О творчестве Димы Билана нам известно многое, но свою личную жизнь певец старается держать за закрытыми дверьми. Недавно он стал гостем YouTube-шоу Ирины Шихман «А поговорить?», где впервые рассказал о том, что в прошлом всерьез планировал семью. 

Давняя возлюбленная певца (имени он так и не назвал) забеременела, и Билан впервые готовился стать отцом. На радостях артист рассказал об этом всем своим друзьям.

«У меня должны были родиться двое детей от девушки, которую я знаю, которую я любил. Мы на какое-то время расстались, а потом встретились через года и подумали: ''А почему бы и нет?''»
Дима Билан
Ирина Шихман и Дима Билан

К сожалению, в этой истории не было счастливого финала. У возлюбленной Димы случился выкидыш. Когда он узнал об этом, то очень сильно переживал и долго пытался прийти в себя. Билан и его девушка предприняли еще одну попытку создать семью, но и она оказалась безуспешной. Все эти события привели к тому, что Дима пережил глубокое потрясение и впал в депрессию.

«Ты успокаиваешь ее, как будто страдает только она. А о том, что испытываешь ты, никто не думает. Внутри горит все, пожар, ты сходишь с ума. И открывается ящик Пандоры», — сообщил Билан.

Общее горе не сблизило Диму и его возлюбленную, а лишь сильнее отдалило их, в результате чего они расстались. Впрочем, идеи однажды стать отцом артист не оставил.

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13 декабря 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @bilanofficial/Instagram, А поговорить?/YouTube.com, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Дима Билан

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • Создаёт стойкое впечатление человека, с которым что-то не так

  • у меня должны были родиться дети от девушки, которую я знал...эммм, что??...по факту, все знают, что он устраивал в гостиничных номерах и кого он вызывал к себе...и это не девушки

  • Значит выкидыш это не секрет, а имя девушки - великая тайна?

  • Понятно. Готовится стать отцом. Как Лазарев и все остальные.

  • Продюсер Димы Рудковская писала сценарий про выкидыши? Это у нее больная тема сейчас

  • Гость

    Понятно. Готовится стать отцом. Как Лазарев и все остальные.

    Похоже на то.

  • Ой да с большими деньгами все это решаемо, можно и суррогатную нанять, и доноров, если проблема в генетике... И даже новорождённого усыновить, если хорошо денег дать...

  • Ога. Верим, Витя.

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