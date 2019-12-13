71-летняя Ирина Винер снова блеснула бриллиантами на церемонии вручения спортивной премии

В четверг 12 декабря в Московском театре мюзикла состоялась церемония вручения Национальной спортивной премии. Всех гостей затмила «королева художественной гимнастики» Ирина Винер.

71-летняя Ирина Винер может похвастаться внушительной коллекцией ювелирных украшений, которые не пылятся в брендовых коробочках в ее квартире, а работают на благо имиджа «королевы художественной гимнастики».

Винер всегда появляется на светских мероприятиях в блистательных нарядах, и ее последний выход на церемонии вручения Национальной спортивной премии не стал исключением.

Ирина Винер

Черная сверкающая юбка, черный смокинг — на таком фоне особенно эффектно смотрелись бриллиантовые серьги и массивное рубиновое колье. Вот это огонь! К слову, Винер никогда не стеснялась демонстрировать, что она еще «ого-го», и прививала своим ученицам сексапильность.

«Для меня всегда было важно, чтобы в гимнастике был гламур, я это слово употребляю только в положительном смысле. Многие гламур в спорте ненавидят, а я всю жизнь за него сражалась. В гимнастике царил такой глупый аскетизм, разве что хиджаб на гимнасток не надевали. Когда я жила и работала в Узбекистане, мамы часто забирали девочек из спорта в 12–13 лет, потому что боялись коротких юбок, осуждения знакомых. Этот страх жил и в моих детях. Я учила их говорить: ''Я — сексуальна''. Учила признавать свою сексуальность», — рассказывала тренер в интервью российскому Vogue.



Перед началом церемонии, которую вели Валдис Пельш и Татьяна Навка, гостей премии развлекали профессиональные танцоры и музыканты: на сцену вышел недавно освободившийся от оков Black Star Леван Горозия, а также A'Studio, Uma2rman, Сергей Лазарев, Пелагея и Полина Гагарина.

Перед началом церемонии была озвучена приветственная речь президента России Владимира Путина. «Сердечно приветствую вас на торжественной церемонии вручения премии и поздравляю всех ее лауреатов, для вас и ваших коллективов это событие является знаковым, а страна имеет возможность поблагодарить тех, кто развивает физкультуру и спорт. Вы покоряете спортивные арены, содействуете развитию спортивной инфраструктуры, талантливо и содержательно освещаете соревнования в СМИ, ваш пример творческого и неравнодушного отношения достоин самого глубокого уважения. Вы являетесь гордостью России, государство всегда будет поддерживать вас», — зачитал обращение главы государства его помощник Игорь Левитин.