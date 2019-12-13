Татьяна Михалкова представила светской Москве «Редкий экземпляр»

Президент Фонда «Русский Силуэт» Татьяна Михалкова и его учредитель Александр Митрошенков пригласили в Москву петербургского дизайнера Татьяну Парфенову с коллекцией Haute Couture. Увидеть работы модельера в столице — такая же редкость, как коллекции культурных ценностей музея «Собрание», где и проходила презентация нового календаря. Посетить фотовыставку и стать участниками уникального показа Tatyana Parfionova пришли известные артисты и звезды шоу-бизнеса.
Романтичная шарманка, расписная шкатулка, красочное полотно или, может быть, золотая клетка? Каким бы шедевром искусства вы были? На страницах календаря «Русский Силуэт» именитые героини превратились в живые экспонаты коллекции музея.
Для нового издания снялись Анна Михалкова, Лукерья Ильяшенко, Юлия Франц, Анастасия Меськова, Мария Куликова, Ирина Дубцова и многие другие знаменитости.
Татьяна Михалкова искренне поблагодарила всех участников проекта и гостей вечера: «Больше 20 лет наш Фонд поддерживает молодых дизайнеров из десятков городов страны. Сегодня мне приятно видеть, сколько друзей у начинающих талантливых художников, ведь и этот вечер, и выпуск календаря, в котором участвуют удивительные актрисы и блестящие дизайнеры, говорят о том, что российская мода востребована и у нее большое будущее».
В тот вечер каждый смог не только окунуться в мир высокой моды, но и примерить на себя роль редкого произведения искусства — повторить кадры со страниц календаря среди ценнейших выставочных экспонатов музея. Первые экземпляры издания ушли в коллекцию нескольких счастливчиков благодаря новогоднему розыгрышу.
Эксклюзивные наряды моделям предоставили Дом моды Валентина Юдашкина совместно с Yudashkin Kids, Алена Ахмадуллина, Виктория Андреянова, Игорь Гуляев, Анастасия Задорина, Лиза Романюк, Алина Асси, Олег Овсиев, Оксана Федорова.