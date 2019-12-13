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Татьяна Михалкова представила светской Москве «Редкий экземпляр»

Вышел в свет 20-й выпуск коллекционного арт-календаря «Русского Силуэта». Каждый год благотворительный Фонд раскрывает свое видение русского искусства посредством фотографий известных актрис в нарядах отечественных дизайнеров.
Александр Митрошенков, Татьяна Михалкова
Александр Митрошенков и Татьяна Михалкова

Президент Фонда «Русский Силуэт» Татьяна Михалкова и его учредитель Александр Митрошенков пригласили в Москву петербургского дизайнера Татьяну Парфенову с коллекцией Haute Couture. Увидеть работы модельера в столице — такая же редкость, как коллекции культурных ценностей музея «Собрание», где и проходила презентация нового календаря. Посетить фотовыставку и стать участниками уникального показа Tatyana Parfionova пришли известные артисты и звезды шоу-бизнеса.

Анна Михалкова на страницах календаря «Редкий экземпляр»
Анна Михалкова на страницах календаря «Редкий экземпляр»

Романтичная шарманка, расписная шкатулка, красочное полотно или, может быть, золотая клетка? Каким бы шедевром искусства вы были? На страницах календаря «Русский Силуэт» именитые героини превратились в живые экспонаты коллекции музея.

Лукерья Ильяшенко
Лукерья Ильяшенко на страницах календаря «Редкий экземпляр»

Для нового издания снялись Анна Михалкова, Лукерья Ильяшенко, Юлия Франц, Анастасия Меськова, Мария Куликова, Ирина Дубцова и многие другие знаменитости.

Ирина Дубцова
Ирина Дубцова на страницах календаря «Редкий экземпляр»

Татьяна Михалкова искренне поблагодарила всех участников проекта и гостей вечера: «Больше 20 лет наш Фонд поддерживает молодых дизайнеров из десятков городов страны. Сегодня мне приятно видеть, сколько друзей у начинающих талантливых художников, ведь и этот вечер, и выпуск календаря, в котором участвуют удивительные актрисы и блестящие дизайнеры, говорят о том, что российская мода востребована и у нее большое будущее».

Юлия Александрова
Юлия Александрова на страницах календаря «Редкий экземпляр»

В тот вечер каждый смог не только окунуться в мир высокой моды, но и примерить на себя роль редкого произведения искусства — повторить кадры со страниц календаря среди ценнейших выставочных экспонатов музея. Первые экземпляры издания ушли в коллекцию нескольких счастливчиков благодаря новогоднему розыгрышу.

Эксклюзивные наряды моделям предоставили Дом моды Валентина Юдашкина совместно с Yudashkin Kids, Алена Ахмадуллина, Виктория Андреянова, Игорь Гуляев, Анастасия Задорина, Лиза Романюк, Алина Асси, Олег Овсиев, Оксана Федорова. 

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13 декабря 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Пресс-служба «Русского силуэта»
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Татьяна Михалкова

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