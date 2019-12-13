Кирилл Плетнев вышел в свет с тремя детьми от трех разных женщин

39-летний Кирилл Плетнев — мужчина плодовитый. Он успел три раза стать отцом, причем от трех разных женщин. Со всеми своими детьми актер поддерживает хорошие отношения.

12 декабря сын Нино Нинидзе и ее экс-супруга Кирилла Плетнева отмечал четырехлетие. Праздник прошел с размахом. Еще дома Сашу поздравили родители, потом семейство отправилось в кафе, где именинник в компании друзей задул свечи.



После Кирилл, Нино и их сын отправились в «Москвариум» на ВДНХ, где прошел спецпоказ новогоднего шоу.

К ним присоединились сыновья Плетнева от предыдущих отношений. У актера и режиссера есть 12-летний сын Георгий (личность его матери остается загадкой и по сей день) и 8-летний Федор от первой законной супруги, актрисы Лидии Милюзиной.

1 2 3 ... 13 Нино Нинидзе и Кирилл Плетнев с детьми

На празднике также присутствовали и другие звезды и их отпрыски: Алексей Чадов, Юлия Михалкова, Роман Юнусов, Анна Старшенбаум, Егор Дружинин, Полина Диброва, Надежда Ангарская.