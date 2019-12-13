Колин Ферт разводится с женой после 22 лет брака и ее измены

Не все отношения можно спасти после кризиса. Особенно когда в деле замешана измена. 59-летний красавчик Колин Ферт объявил о расставании с женой спустя почти два года после того, как он узнал о ее интрижке с другим мужчиной.

Актер Колин Ферт через своих публицистов объявил, что расстался с женой Ливией Джуджолли, однако они остаются «объединенными в своей любви к детям» и «просят о конфиденциальности, больше не будет комментариев». Признаться, все ждали, что британский актер подаст на развод еще в 2018 году, когда стало известно об измене Ливии с ее настойчивым ухажером по имени Марко Бранкаччиа. Интрижка случилась во время короткого расставания звездных супругов, о котором никто не знал.

«Я влюбился в Ливию как мальчишка. Я чувствовал, что она женщина моей жизни. Я очень сильно ее любил», — рассказывал Бранкаччиа.

Женщина все же решила, что ее отношения с Фертом стоят того, чтобы попробовать побороться за семейное счастье, и вернулась к мужу, утаив факт того, что она ненадолго приоткрыла «мир других мужчин».

Марко был очень недоволен тем, что его любимая женщина ушла к законному супругу, поэтому решил прибегнуть к самому логичному варианту — шантажу. Он принялся угрожать Ливии, что опубликует их совместные снимки и раскроет подробности романа, если она к нему не вернется (парни, не берите на заметку). А потом и вовсе написал растерянному Ферту.

1 2 3 ... 10 Колин Ферт и Ливия Джуджолли поженились в 1997 году

Ливия созналась в измене своему мужу, и Колин, придя в себя, вступил в переписку с шантажистом. «Ты заставил меня страдать, но я знаю, что тебе тоже сейчас нелегко», — написал Ферт своему противнику и простил супругу. К сожалению, склеенный брак продержался недолго.



Колин и Ливия, напомним, воспитывают двоих сыновей: 18-летнего Луку и 16-летнего Маттео.