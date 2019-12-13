Мария Миронова призналась, что мечтала родить первого ребенка как можно раньше

В сентябре 46-летняя Мария Миронова стала мамой во второй раз — актриса родила сына Теодора от мужчины, личность которого она не раскрывает до сих пор.
А вот своего первого сына Миронова родила еще в 18 лет. И недавно артистка призналась, что с детства мечтала о том, чтобы стать молодой мамой. Мария разоткровенничалась с подписчиками в последнем посте в Инстаграме.
Напомним, старший сын Марии Андрей Миронов-Удалов — уже взрослый и вполне состоятельный мужчина. 27-летний Андрей снимается в кино и обеспечивает себя сам.
Первым мужем Марии был президент телекомпании World Fashion Channel International Игорь Удалов.