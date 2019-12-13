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Мария Миронова призналась, что мечтала родить первого ребенка как можно раньше

Мария Миронова неожиданно напомнила подписчикам, что впервые стала мамой в 18 лет, и заявила, что с самого детства мечтала об этом. А мечты имеют особенность сбываться.

В сентябре 46-летняя Мария Миронова стала мамой во второй раз — актриса родила сына Теодора от мужчины, личность которого она не раскрывает до сих пор. 

А вот своего первого сына Миронова родила еще в 18 лет. И недавно артистка призналась, что с детства мечтала о том, чтобы стать молодой мамой. Мария разоткровенничалась с подписчиками в последнем посте в Инстаграме.

«Когда я была маленькой, у меня была главная мечта, чтобы моя мама всегда была со мной и долго-долго жила! И еще одна — как можно раньше родить ребенка, чтобы у него была молодая мама и тоже долго-предолго была с ним. Своего старшего сына я родила в 18 лет! Благодарна Богу и жизни, что они продолжают слышать меня по сей день», — отметила Мария.

Напомним, старший сын Марии Андрей Миронов-Удалов — уже взрослый и вполне состоятельный мужчина. 27-летний Андрей снимается в кино и обеспечивает себя сам. 

Первым мужем Марии был президент телекомпании World Fashion Channel International Игорь Удалов. 

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13 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Теги

Мария Миронова

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Сначала все хотят быть "самыми молодыми мамами в школе", а после 40 вдруг осознают, что ничто так не выдаёт возраст, как 30-летний сын. И потом уже все хотят младенцев, чтоб снова казаться молодой. Помню, была одна голливудская актриса, которая лет до 15 одевала свою дочь, как маленькую девочку.

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