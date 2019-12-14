17-летняя Алина Загитова объявила о перерыве в спортивной карьере

В минувшую пятницу Алина Загитова появилась в эфире программы «Время» на Первом канале. В разговоре с ведущим фигуристка неожиданно сообщила: на некоторое время она приостанавливает свою карьеру.

Алина Загитова

«Сенсационное признание Алины Загитовой! Только в программе ''Время''. Не пропустите», — так анонсировался 13 декабря новый выпуск информационной программы на Первом канале.



Поклонники 17-летней фигуристки с волнением ждали интервью и даже не могли предположить, что же именно она им сообщит.

Заявление юной олимпийской чемпионки сильно удивило зрителей: девушка решила на время уйти из большого спорта!

«У меня сейчас все есть в жизни, а всегда должно чего-то не хватать, как я считаю. И поэтому я хочу, чтобы у меня вернулось обратно это состояние. Меня, наверное, поймет тот спортсмен, который прошел этот путь», — объяснила свое решение девушка.

Алина рассказала, что в предстоящем сезоне не будет участвовать ни в чемпионате России, ни Европы, ни мира.

«Я хочу, чтобы у меня появилась мотивация выходить на старт. Чтобы побеждать, нужно вставать в 6 утра и до 9 вечера работать на катке. Я устала от такого режима и хочу снова найти желание соревноваться, рвение к этому», — продолжила фигуристка.



Также Загитова объяснила, что о ее окончательном уходе из спорта не может даже идти речи. Просто вместо того, чтобы выступать на соревнованиях, девушка будет участвовать в различных ледовых шоу и разучивать новые элементы.

1 2 3 ... 10 Алина Загитова решила приостановить свою спортивную карьеру

Спортивные эксперты считают, что подобное решение Алины было вполне ожидаемым. За прошедший сезон чемпионка не одержала ни одной победы, а на днях в финале Гран-при по фигурному катанию в Турине и вовсе заняла лишь шестое место. Загитовой нужно время, чтобы отточить мастерство. И все же некоторым кажется, что девушка может не вернуться в большой спорт и начнет развивать свой талант в других, более медийных и коммерческих направлениях.