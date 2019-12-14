Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

17-летняя Алина Загитова объявила о перерыве в спортивной карьере

В минувшую пятницу Алина Загитова появилась в эфире программы «Время» на Первом канале. В разговоре с ведущим фигуристка неожиданно сообщила: на некоторое время она приостанавливает свою карьеру. 
Алина Загитова
Алина Загитова

«Сенсационное признание Алины Загитовой! Только в программе ''Время''. Не пропустите», — так анонсировался 13 декабря новый выпуск информационной программы на Первом канале. 

Поклонники 17-летней фигуристки с волнением ждали интервью и даже не могли предположить, что же именно она им сообщит. 

Заявление юной олимпийской чемпионки сильно удивило зрителей: девушка решила на время уйти из большого спорта!

«У меня сейчас все есть в жизни, а всегда должно чего-то не хватать, как я считаю. И поэтому я хочу, чтобы у меня вернулось обратно это состояние. Меня, наверное, поймет тот спортсмен, который прошел этот путь», — объяснила свое решение девушка. 

Алина рассказала, что в предстоящем сезоне не будет участвовать ни в чемпионате России, ни Европы, ни мира. 

«Я хочу, чтобы у меня появилась мотивация выходить на старт. Чтобы побеждать, нужно вставать в 6 утра и до 9 вечера работать на катке. Я устала от такого режима и хочу снова найти желание соревноваться, рвение к этому», — продолжила фигуристка.

Также Загитова объяснила, что о ее окончательном уходе из спорта не может даже идти речи. Просто вместо того, чтобы выступать на соревнованиях, девушка будет участвовать в различных ледовых шоу и разучивать новые элементы. 

Спортивные эксперты считают, что подобное решение Алины было вполне ожидаемым. За прошедший сезон чемпионка не одержала ни одной победы, а на днях в финале Гран-при по фигурному катанию в Турине и вовсе заняла лишь шестое место. Загитовой нужно время, чтобы отточить мастерство. И все же некоторым кажется, что девушка может не вернуться в большой спорт и начнет развивать свой талант в других, более медийных и коммерческих направлениях. 

Перейти к обсуждению 10


14 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото @azagitova/Instagram
Теги

Алина Загитова

Реклама

10 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Ну и правильно! С такими сильными соперницами ей все равно ничего уже не выиграть. Алина красавица, золотая олимпийская медаль уже есть в копилке - можно и расслабиться.

  • Заездили девочку, факт. Надеюсь, это не звёздная болезнь и мальчики и она вернётся. Быть третьей и четвёртой тоже неплохо. Пусть отдохнёт и научится получать удовольствие от катания, потому как сейчас она похожа на загнанного зверька.

  • У нее ЕГЭ. Кроме того разучивать элементы ультра си параллельно серьезным соревнованиям сложно. Я думаю ей надо время не думать о соревнованиях, а тупо разучивать и оттачивать 3А или 4. Надеюсь она и правда вернется еще. Жалко что Клеопатру я больше не увижу. Это была самя красивая программ, что я видела.

  • "...просто вместо того, чтобы выступать на соревнованиях, девушка будет участвовать в различных ледовых шоу..." - нуачо, так оно и попроще. А потом и в Госдуму. "Это многих славных путь" (с)

  • Ну вот и все, это участь всех учениц ТамОтдадзе, два года и на вылет, в 17 лет списана, как старый конь, позор такому тренеру!

  • Скатертью дорога)

  • Не вернется, скорее всего. Жаль.

  • Скоро в ведущие ее пристроят.человеку 17 лет,а она двух слов связать не может.косторная и щербакова младше нее,а речь развита.слушать интервью загитовой это испытание для ушей

  • Вот уж сенсация! Как теперь жить? Проблем других то у нас нет,под них эфирное время выделять, а тут аж целая загитова больше скакать на льду не будет на соревнованиях.жизнь не будет прежней

  • Вобще поххууууййй

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-12-01 22:43:00
420
Это невероятно ужасно, противоестественно, жаль этого ребёнка, жизнь сломанна при казалось бы всех благоприятных для этого условий. На дай Бог, это горе при жизни.
Девочка-война: как Шайло Джоли-Питт готовится к главному бою против женской природы
194 Комментариев
Гость 2019-12-02 17:41:00
289
как же вас жалко господа нищие. только 300 квадратов((( грусть тоска конечно. вы шкафом комнату перегородите и будет мосто для Богомолова . очень вам сочувствую, от чистого сердца.
Мать Ксении Собчак объяснила, почему с ними не живет Константин Богомолов
65 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.