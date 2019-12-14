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Семья Анастасии Заворотнюк вышла на связь с поклонниками и рассказала о тех, кто поддерживает актрису

В последнее время близкие Анастасии Заворотнюк выступают лишь с опровержением различных новостей о ее здоровье. На днях родственники рассказали чуть больше о тех, кто переживает за актрису. 
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк

Вот уже несколько недель близкие Анастасии Заворотнюк почти не выходят на связь с поклонниками актрисы. Лишь иногда семья опровергает лживые сведения о ее здоровье, но по-прежнему скрывает диагноз звезды. 

Несмотря на это, на аккаунт в поддержку Анастасии подписывается все больше людей. 

Каждый день родственники Заворотнюк получают сотни, а то и тысячи сообщений от преданных поклонников знаменитости. Иногда авторы аккаунта публикуют такие послания. 

Анастасия Заворотнюк
 

13 декабря в микроблоге появился новый пост. Как оказалось, на днях родным Анастасии написали священнослужительницы из Горненского женского монастыря, что находится в Иерусалиме. 

Женщины регулярно молятся за здоровье артистки и надеются, что ей станет лучше. 

Семья Заворотнюк поблагодарила монахинь со всех монастырей, с которыми держит связь — а таких как минимум шесть. «Ваши постоянные молитвы дают силу, ваше неподдельное участие очень воодушевляет. Анастасия всегда очень трепетно относится к святым местам, и сейчас для нее очень ценна такая поддержка», — написано в обращении. 

  • Анастасия Заворотнюк
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    Близкие Анастасии Заворотнюк все реже выходят на связь с общественностью
    Смотреть галерею

Интернет-пользователи сказали, что тоже регулярно молятся за здоровье звезды. «За Анастасию просят также все подросшие дети, для которых она есть и будет ''любимой няней из телевизора''. А также мы, их мамы. Поправляйся, няня Вика, мы все этого очень хотим!» — прокомментировала одна из подписчиц аккаунта поддержки. 

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14 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото @a_zavorotnyuk/Instagram, Persona Stars
Теги

Анастасия Заворотнюк, Петр Чернышев

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Очень надеюсь, что нет, но такое ощущение, словно она уже давно покинула этот мир, ее тело держат в холодильнике и все никак не решат, что с ним делать и как теперь признаться.

  • Пиар:)

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