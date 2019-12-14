Семья Анастасии Заворотнюк вышла на связь с поклонниками и рассказала о тех, кто поддерживает актрису

В последнее время близкие Анастасии Заворотнюк выступают лишь с опровержением различных новостей о ее здоровье. На днях родственники рассказали чуть больше о тех, кто переживает за актрису.

Анастасия Заворотнюк

Вот уже несколько недель близкие Анастасии Заворотнюк почти не выходят на связь с поклонниками актрисы. Лишь иногда семья опровергает лживые сведения о ее здоровье, но по-прежнему скрывает диагноз звезды.

Несмотря на это, на аккаунт в поддержку Анастасии подписывается все больше людей.

Каждый день родственники Заворотнюк получают сотни, а то и тысячи сообщений от преданных поклонников знаменитости. Иногда авторы аккаунта публикуют такие послания.

13 декабря в микроблоге появился новый пост. Как оказалось, на днях родным Анастасии написали священнослужительницы из Горненского женского монастыря, что находится в Иерусалиме.

Женщины регулярно молятся за здоровье артистки и надеются, что ей станет лучше.

Семья Заворотнюк поблагодарила монахинь со всех монастырей, с которыми держит связь — а таких как минимум шесть. «Ваши постоянные молитвы дают силу, ваше неподдельное участие очень воодушевляет. Анастасия всегда очень трепетно относится к святым местам, и сейчас для нее очень ценна такая поддержка», — написано в обращении.

1 2 3 ... 10 Близкие Анастасии Заворотнюк все реже выходят на связь с общественностью

Интернет-пользователи сказали, что тоже регулярно молятся за здоровье звезды. «За Анастасию просят также все подросшие дети, для которых она есть и будет ''любимой няней из телевизора''. А также мы, их мамы. Поправляйся, няня Вика, мы все этого очень хотим!» — прокомментировала одна из подписчиц аккаунта поддержки.