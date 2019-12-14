«Дочь бьет сына, а он терпит ее нападки»: Сергей Лазарев рассказал о взаимоотношениях своих детей

Не так давно стало известно, что у Сергея Лазарева есть не только сын, но и дочь. Теперь певец регулярно рассказывает забавные подробности о наследниках.

Сергей Лазарев с детьми

Этой осенью Сергей Лазарев раскрыл, что в прошлом году стал отцом во второй раз. Теперь мужчина самостоятельно воспитывает 5-летнего сына Никиту и годовалую дочь Аню.

После своего признания певец стал часто делиться фотографиями и видео с детьми и рассказывать публике о них.

13 декабря Лазарев стал героем программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. В ходе беседы исполнитель снова заговорил о наследниках.

Молодой отец поведал, что старается все свободное время уделять ребятам. А с учетом того, что уже несколько лет подряд Сергей непрерывно гастролирует по России и миру, это весьма сложная задача.

«У нас есть няни, которые помогают, но я стараюсь никого не забывать, потому что старшенькому уже пять лет, он может ревновать», — поделился Лазарев.

Сергей признался, что иногда у его детей случаются конфликты. Аня растет бойкая и постоянно бьет старшего брата.

«Он стойко терпит ее нападки. Я говорю: ''Подожди, Никитушка, она пока не может ничего объяснить, не понимает ничего, поэтому терпи''», — со смехом рассказал Лазарев.