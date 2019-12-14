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«Дочь бьет сына, а он терпит ее нападки»: Сергей Лазарев рассказал о взаимоотношениях своих детей

Не так давно стало известно, что у Сергея Лазарева есть не только сын, но и дочь. Теперь певец регулярно рассказывает забавные подробности о наследниках. 
Сергей Лазарев
Сергей Лазарев с детьми

Этой осенью Сергей Лазарев раскрыл, что в прошлом году стал отцом во второй раз. Теперь мужчина самостоятельно воспитывает 5-летнего сына Никиту и годовалую дочь Аню. 

После своего признания певец стал часто делиться фотографиями и видео с детьми и рассказывать публике о них. 

13 декабря Лазарев стал героем программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. В ходе беседы исполнитель снова заговорил о наследниках. 

Молодой отец поведал, что старается все свободное время уделять ребятам. А с учетом того, что уже несколько лет подряд Сергей непрерывно гастролирует по России и миру, это весьма сложная задача. 

«У нас есть няни, которые помогают, но я стараюсь никого не забывать, потому что старшенькому уже пять лет, он может ревновать», — поделился Лазарев. 

Сергей признался, что иногда у его детей случаются конфликты. Аня растет бойкая и постоянно бьет старшего брата. 

«Он стойко терпит ее нападки. Я говорю: ''Подожди, Никитушка, она пока не может ничего объяснить, не понимает ничего, поэтому терпи''», — со смехом рассказал Лазарев. 

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14 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото @lazarevsergey/Instagram
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Сергей Лазарев

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Ттт, мои дети ни разу в жизни не ударили живое существо.

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