«Дочь бьет сына, а он терпит ее нападки»: Сергей Лазарев рассказал о взаимоотношениях своих детей

Этой осенью Сергей Лазарев раскрыл, что в прошлом году стал отцом во второй раз. Теперь мужчина самостоятельно воспитывает 5-летнего сына Никиту и годовалую дочь Аню.
13 декабря Лазарев стал героем программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. В ходе беседы исполнитель снова заговорил о наследниках.
Молодой отец поведал, что старается все свободное время уделять ребятам. А с учетом того, что уже несколько лет подряд Сергей непрерывно гастролирует по России и миру, это весьма сложная задача.
Сергей признался, что иногда у его детей случаются конфликты. Аня растет бойкая и постоянно бьет старшего брата.
«Он стойко терпит ее нападки. Я говорю: ''Подожди, Никитушка, она пока не может ничего объяснить, не понимает ничего, поэтому терпи''», — со смехом рассказал Лазарев.