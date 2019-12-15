«Я сама не подарок, могла спровоцировать»: 45-летняя фигуристка Ирина Лобачева разводится с молодым супругом после побоев

В прошлом году Ирина Лобачева вышла замуж за фигуриста Ивана Третьякова, который моложе нее на 16 лет. Как оказалось, их брак был не таким счастливым, как многим казалось.

Ирина Лобачева

Прошлым летом 45-летняя Ирина Лобачева вышла замуж за тренера по фигурному катанию, 29-летнего Ивана Третьякова. На тот момент спортсменка уже некоторое время сожительствовала с молодым мужчиной и планировала родить ему ребенка.

14 декабря бывшая жена Ильи Авербуха стала героиней программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

В эфире шоу Ирина сделала неожиданное признание. Как оказалось, два месяца назад она подала на развод.

Основной причиной такого решения Лобачева назвала большую разницу в возрасте с избранником. «Я понимаю, что если не сегодня-завтра, то все равно, если я не смогу подарить ему ребенка, переживу то же самое, что я уже переживала. Я пошла на опережение», — объяснила фигуристка.

Также Ирина призналась, что в отношениях с Иваном нередко возникали серьезные конфликты.

Молодой избранник не раз поднимал руку на свою жену, а также насильно запирал ее в квартире. Иногда спортсменка даже подавала на Третьякова заявление в полицию — но потом они мирились, и женщина отзывала свои обвинения.

1 2 3 ... 10 Ирина Лобачева решила развестись с молодым супругом

Кроме того, Лобачева считает себя виновной в рукоприкладстве мужа. «Я сама не подарок, могла спровоцировать. Это нормально, обыденно, как в любой семье. Но я, наверное, уже не в том возрасте, я от этого устала», — резюмировала фигуристка.

