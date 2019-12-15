«Я сама не подарок, могла спровоцировать»: 45-летняя фигуристка Ирина Лобачева разводится с молодым супругом после побоев

Прошлым летом 45-летняя Ирина Лобачева вышла замуж за тренера по фигурному катанию, 29-летнего Ивана Третьякова. На тот момент спортсменка уже некоторое время сожительствовала с молодым мужчиной и планировала родить ему ребенка.
В эфире шоу Ирина сделала неожиданное признание. Как оказалось, два месяца назад она подала на развод.
Основной причиной такого решения Лобачева назвала большую разницу в возрасте с избранником. «Я понимаю, что если не сегодня-завтра, то все равно, если я не смогу подарить ему ребенка, переживу то же самое, что я уже переживала. Я пошла на опережение», — объяснила фигуристка.
Молодой избранник не раз поднимал руку на свою жену, а также насильно запирал ее в квартире. Иногда спортсменка даже подавала на Третьякова заявление в полицию — но потом они мирились, и женщина отзывала свои обвинения.
Кроме того, Лобачева считает себя виновной в рукоприкладстве мужа. «Я сама не подарок, могла спровоцировать. Это нормально, обыденно, как в любой семье. Но я, наверное, уже не в том возрасте, я от этого устала», — резюмировала фигуристка.