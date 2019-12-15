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Скандальный развод Никиты Зайцева: кто из звезд встал на сторону хоккеиста, а кто поддержал его бывшую жену

Вот уже некоторое время хоккеист Никита Зайцев и его экс-супруга Маргарита Готовцева пытаются поделить право опеки над дочерьми. С каждым днем ситуация обостряется все сильнее: к ней уже подключились звезды отечественного шоу-бизнеса. 
Маргарита Готовцева общается с журналистами после суда
Маргарита Готовцева общается с журналистами после суда

Этим летом стало известно о том, что 28-летний хоккеист Никита Зайцев, играющий за канадский клуб «Оттава Сенаторз», судится со своей бывшей женой Маргаритой Готовцевой, с которой они вместе воспитывают двоих дочерей. 

Маргарита требовала, чтобы спортсмен выплачивал детям многомиллионные алименты, но Никита был с этим в корне не согласен. 

Также у экс-супругов возникали разногласия по поводу опеки над наследницами: Зайцев хотел чаще видеть дочерей, да и вообще считал свою бывшую супругу по ряду серьезных причин неспособной к заботе о малышках. В итоге их отношения так обострились, что в конце ноября мужчина забрал дочерей и так и не отдал их матери. 

Теперь Готовцева намерена вернуть детей через суд. Молодая женщина пытается привлечь внимание общественности к своей проблеме, поэтому призывает к участию знаменитостей и активно общается с ними по поводу своей проблемы. 

Первой в защиту Маргариты несколько дней назад высказалась Лолита Милявская. 

«Я понимаю, что ''бабки'' решают многое, но не все! Неужели большие гонорары в НХЛ помогут отобрать детей, по традиции назвав их мать ''наркоманкой''?» — возмутилась певица. Ее поддержала Ксения Собчак, написавшая в своем телеграм-канале следующее: «Какой п***, вы только прочитайте. Я не хочу обобщений, но почему мы эти истории все время слышим о спортсменах?».

Маргарита Готовцева с дочерьми
Маргарита Готовцева с дочерьми

Чуть позже к обсуждению подключилась Анна Седокова. Сначала она выступила в защиту Маргариты, но на следующий день неожиданно изменила свое мнение. По словам знаменитости, она изучила обратную сторону ситуации и поняла, что Готовцева была не самой идеальной женой и матерью. 

«Чужая жизнь — потемки. Во всех таких историях есть одна проигравшая сторона — дети. Ненавижу, когда мной манипулируют. Я все так же желаю громкого и справедливого судебного процесса. А лучше бы взрослым хватило мудрости и любви к своим детям сесть за стол переговоров и без нас миллионов договориться, решить все мирно», — резюмировала Седокова. 

А вот Лера Кудрявцева не пожелала сохранять нейтралитет. Телеведущая высказалась в защиту хоккеиста. 

«Я знаю Никиту лично и знаю его семью. Мне уже порядком надоели нападки на спортсменов. Бабоньки, вы не оф***? Вы мечтаете выйти замуж, нарожать детей, жить в богатстве, а потом прикрываетесь этим громким ''я же мать'' и бегаете по шоу, просите медийных личностей вас поддержать. Прежде чем это делать, расскажите и покажите, чем вы занимаетесь в то время, когда ваш муж играет в хоккей», — намекнула на неверность Готовцевой Кудрявцева.

  • Лера Кудрявцева
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    Звезды высказались насчет скандального развода хоккеиста Никиты Зайцева
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Кстати, Маргарита уже успела ответить Лере. Женщина упрекнула звезду в том, что она не разобралась в ситуации, но уже сделала выводы. «Как печально, что Лера оказалась втянута в грязные игры моих бывших родственников. Я знаю, что свекр всем рассылает какие-то сфабрикованные фото и видео, сообщения якобы от моего имени...» — написала на своей странице Готовцева. 

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15 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото @lolitamilyavskaya, @leratv, @annasedokova, @margo__ruby/Instagram
Теги

Лера Кудрявцева, Анна Седокова, Лолита Милявская

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