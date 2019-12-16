Бывший муж Даны Борисовой ворвался к ней в квартиру с полицией, чтобы забрать дочь

С первых лет жизни своей дочери Дана Борисова регулярно конфликтует с ее отцом — бизнесменом Максимом Аксеновым. На прошедших выходных у бывших влюбленных снова произошел громкий скандал.

Дана Борисова с дочерью

Ни для кого не секрет, что у Даны Борисовой довольно напряженные отношения с дочерью, 12-летней Полиной. В начале этого года родственницам пришлось особенно нелегко.

Тогда Полина не просто не слушалась, но даже подняла на нее руку, а после сбежала из дома

Обычно в таких ситуациях девочка отправляется к своему отцу, бывшему гражданскому мужу телеведущей Максиму Аксенову. Мужчина давно негативно настроен против звезды и в любой ситуации поддерживает наследницу.

14 декабря Полина снова прибегла к помощи отца. Судят по инстаграм-историям Даны Борисовой, на днях девочка случайно намочила рукопись новой книги матери, и испугавшись, выкинула ее.

Борисова была в ярости из-за поступка дочери. «Я так больше не могу. А как бы вы поступили на моем месте?» — попыталась оправдаться Дана.

Женщина так и не рассказала, что именно произошло между ней и дочерью. Однако сразу после этого, в ночь с субботы на воскресенье, отец Полины приехал в квартиру знаменитости вместе с полицией, чтобы заявить о ее неподобающем поведении в отношении ребенка и забрать дочь. Также вместе с ним приехала «Скорая помощь», чтобы осмотреть девочку на факт избиения матерью.

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Борисова с удивлением отнеслась к поступку бывшего гражданского мужа. «Полночи в доме сидели полицейские. Почему два взрослых человека не могут договориться об опеке без ''скорой'' и полиции?» — написала в своем микроблоге звезда.