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Бывший муж Даны Борисовой ворвался к ней в квартиру с полицией, чтобы забрать дочь

С первых лет жизни своей дочери Дана Борисова регулярно конфликтует с ее отцом — бизнесменом Максимом Аксеновым. На прошедших выходных у бывших влюбленных снова произошел громкий скандал. 
Дана Борисова
Дана Борисова с дочерью

Ни для кого не секрет, что у Даны Борисовой довольно напряженные отношения с дочерью, 12-летней Полиной. В начале этого года родственницам пришлось особенно нелегко. 

Тогда Полина не просто не слушалась, но даже подняла на нее руку, а после сбежала из дома

Обычно в таких ситуациях девочка отправляется к своему отцу, бывшему гражданскому мужу телеведущей Максиму Аксенову. Мужчина давно негативно настроен против звезды и в любой ситуации поддерживает наследницу. 

14 декабря Полина снова прибегла к помощи отца. Судят по инстаграм-историям Даны Борисовой, на днях девочка случайно намочила рукопись новой книги матери, и испугавшись, выкинула ее. 

Борисова была в ярости из-за поступка дочери. «Я так больше не могу. А как бы вы поступили на моем месте?» — попыталась оправдаться Дана.

Женщина так и не рассказала, что именно произошло между ней и дочерью. Однако сразу после этого, в ночь с субботы на воскресенье, отец Полины приехал в квартиру знаменитости вместе с полицией, чтобы заявить о ее неподобающем поведении в отношении ребенка и забрать дочь. Также вместе с ним приехала «Скорая помощь», чтобы осмотреть девочку на факт избиения матерью. 

Борисова с удивлением отнеслась к поступку бывшего гражданского мужа. «Полночи в доме сидели полицейские. Почему два взрослых человека не могут договориться об опеке без ''скорой'' и полиции?» — написала в своем микроблоге звезда. 

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16 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars, Андрей Калмыков/Woman.ru, @danaborisova_official/Instagram
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Дана Борисова

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15 комментариев Добавить комментарий
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  • Вообще-то Дана никогда не была ни за кем замужем.

  • Гость

    Вообще-то Дана никогда не была ни за кем замужем.

    Прочитала статью. Не поняла, что к чему. Бизнесмен, бывший возлюбленный, гражданский муж.

  • Гость

    Прочитала статью. Не поняла, что к чему. Бизнесмен, бывший возлюбленный, гражданский муж.

    Отец Полины, Максим Аксёнов, бизнесмен, бывший возлюбленный и бывший гражданский муж - это один и тот же человек.

  • Звёзды, наследники, полиция. Кто все эти люди. Ни образования, ни профессии.

  • Я даже не представляю, чтобы я выбросила чужую вещь. Или била ногами человека в живот. Все они там хороши. Дочь распущенная истеричка, мать в понятном состоянии и от чего, и глупый отец.

  • Гость

    Вообще-то Дана никогда не была ни за кем замужем.

    Была. За Тищенко

  • Наверняка специально выкинула рукопись, позлить мать. Пубертат.

  • Может, спросить у ребенка, с кем она хочет проживать? Девочка то уже большая...

  • почему два взрослых человека не могут договориться об опеке над ребенком-потому что мама бывшая наркоманка и алкоголичка, ветренная дама, легкомысленная, неуравновешенная, слишком публичная и глупая, я думаю только лишь поэтому.

  • Гость

    Я даже не представляю, чтобы я выбросила чужую вещь. Или била ногами человека в живот. Все они там хороши. Дочь распущенная истеричка, мать в понятном состоянии и от чего, и глупый отец.

    Дочь - 10 летний ребенок. Воспитывала ее мама. Личным примером. У кого, как вы думаете, научилась девочка драться? Отец жил отдельно от них, если что.

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