«Не проси меня любить тебя больше»: Янис Тимма поздравил Анну Седокову с днем рождения

Возлюбленный певицы поздравил ее с 37-летием, как только наступило 16 декабря. Баскетболист опубликовал фото с трогательным сообщением.

Анна Седокова и Янис Тимма

16 декабря свой день рождения празднует Анна Седокова. В честь праздника Янис Тимма посвятил избраннице нежный пост в Инстаграме: «Не проси любить больше, потому что это практически невозможно!»

Баскетболист оставил трогательное послание под совместной фотографией. На снимке он обнимает Анну, а она прижимается к бойфренду, томно закрыв глаза. «С днем рождения, моя настоящая любовь», — написал Янис.

Седокова эмоционально отреагировала на признание бойфренда, оставив множество плачущих от счастья смайлов, улыбок и сердечек. В свою очередь Анна выложила лаконичный пост, в котором поблагодарила судьбу за «возможность любить и быть любимой».

1 2 3 ... 10 Анна Седокова и Янис Тимма не стесняются своих чувств и публично признаются друг другу в любви

Подписчики осыпали певицу комплиментами и пожелали ей успехов в карьере и личной жизни. Woman.ru присоединяется и поздравляет артистку с днем рождения.