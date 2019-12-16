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«Не проси меня любить тебя больше»: Янис Тимма поздравил Анну Седокову с днем рождения

Возлюбленный певицы поздравил ее с 37-летием, как только наступило 16 декабря. Баскетболист опубликовал фото с трогательным сообщением.
Анна Седокова, Янис Тимма
Анна Седокова и Янис Тимма

16 декабря свой день рождения празднует Анна Седокова. В честь праздника Янис Тимма посвятил избраннице нежный пост в Инстаграме: «Не проси любить больше, потому что это практически невозможно!»

Баскетболист оставил трогательное послание под совместной фотографией. На снимке он обнимает Анну, а она прижимается к бойфренду, томно закрыв глаза. «С днем рождения, моя настоящая любовь», — написал Янис.

Анна Седокова

Седокова эмоционально отреагировала на признание бойфренда, оставив множество плачущих от счастья смайлов, улыбок и сердечек. В свою очередь Анна выложила лаконичный пост, в котором поблагодарила судьбу за «возможность любить и быть любимой».

  • Анна Седокова, Янис Тимма
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    Анна Седокова и Янис Тимма не стесняются своих чувств и публично признаются друг другу в любви
    Смотреть галерею

Подписчики осыпали певицу комплиментами и пожелали ей успехов в карьере и личной жизни. Woman.ru присоединяется и поздравляет артистку с днем рождения. 

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16 декабря 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @janis.timma, @annasedokova/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Persona Stars
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Анна Седокова

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Как ей так быстро удаётся отходить от одних отношений и начинать другие?

  • Как же надоели ее ванильные сопли(((

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