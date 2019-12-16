«Не проси меня любить тебя больше»: Янис Тимма поздравил Анну Седокову с днем рождения

16 декабря свой день рождения празднует Анна Седокова. В честь праздника Янис Тимма посвятил избраннице нежный пост в Инстаграме: «Не проси любить больше, потому что это практически невозможно!»
Баскетболист оставил трогательное послание под совместной фотографией. На снимке он обнимает Анну, а она прижимается к бойфренду, томно закрыв глаза. «С днем рождения, моя настоящая любовь», — написал Янис.
Седокова эмоционально отреагировала на признание бойфренда, оставив множество плачущих от счастья смайлов, улыбок и сердечек. В свою очередь Анна выложила лаконичный пост, в котором поблагодарила судьбу за «возможность любить и быть любимой».
Подписчики осыпали певицу комплиментами и пожелали ей успехов в карьере и личной жизни. Woman.ru присоединяется и поздравляет артистку с днем рождения.