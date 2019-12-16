«Зачем мне подкидыш безысходности?»: Настасья Самбурская резко ответила поклонникам, советующим ей «родить для себя»

Настасья Самбурская устала от безостановочного потока критики, который каждый день получает в социальных сетях. Актриса и с недавних пор певица шансона резко ответила диванным экспертам, которые требуют от звезды родить ребенка.

32-летняя звезда «Универа» Настасья Самбурская всегда откровенна со своими подписчиками, так что наверняка была готова к достаточно интимным вопросам, когда призвала фолловеров поговорить с ней обо всем на свете.

Один из них поинтересовался у Самбурской: «Когда хотя бы для себя родишь?». Такой наглости Настасья не стерпела. Барышня высказалась по поводу материнства и заявила, что не хочет «плодить безотцовщину».

«Ребенок должен быть плодом любви, а не подкидышем безысходности. И рожден он должен быть не от донора спермы, а в отношениях. Нельзя быть настолько тупыми, чтобы давить на женщину всем социумом, заставляя ее принимать изначально эгоистическое решение плодить безотцовщину и с самого начала обрекать ребенка на жизнь с поломанной психикой. Благороднее взять ребенка из детского дома».

Актрису поддержала ее близкая подруга Наталья Рудова. Девушка разместила скриншот ответа Настасьи в своих инстаграм-историях и подписала его: «Ответ на ваши вопросы — слово в слово мои мысли от Настасьи Самбурской! Нельзя прикрывать ваше одиночество жизнью, которая должна расти в любви обоих родителей».

Напомним, Самбурская недолго была замужем за белорусским актером Кириллом Дыцевичем — брак не продлился и года. На все вопросы журналистов Настасья уклончиво отвечала, что рассталась с экс-супругом не очень красиво.

1 2 3 ... 9 Настасья Самбурская не распространяется о своей личной жизни

В шоу Регины Тодоренко звезда намекнула, что проблемой в отношениях стало домашнее насилие: «Я была замужем. Я развелась. Причина очень нехорошая, а я не хочу сесть на нее, как некоторые известные девушки, и ездить. Я не хочу быть жертвой».