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«Зачем мне подкидыш безысходности?»: Настасья Самбурская резко ответила поклонникам, советующим ей «родить для себя»

Настасья Самбурская устала от безостановочного потока критики, который каждый день получает в социальных сетях. Актриса и с недавних пор певица шансона резко ответила диванным экспертам, которые требуют от звезды родить ребенка.

32-летняя звезда «Универа» Настасья Самбурская всегда откровенна со своими подписчиками, так что наверняка была готова к достаточно интимным вопросам, когда призвала фолловеров поговорить с ней обо всем на свете.

Один из них поинтересовался у Самбурской: «Когда хотя бы для себя родишь?». Такой наглости Настасья не стерпела. Барышня высказалась по поводу материнства и заявила, что не хочет «плодить безотцовщину».

«Ребенок должен быть плодом любви, а не подкидышем безысходности. И рожден он должен быть не от донора спермы, а в отношениях. Нельзя быть настолько тупыми, чтобы давить на женщину всем социумом, заставляя ее принимать изначально эгоистическое решение плодить безотцовщину и с самого начала обрекать ребенка на жизнь с поломанной психикой. Благороднее взять ребенка из детского дома».

Актрису поддержала ее близкая подруга Наталья Рудова. Девушка разместила скриншот ответа Настасьи в своих инстаграм-историях и подписала его: «Ответ на ваши вопросы — слово в слово мои мысли от Настасьи Самбурской! Нельзя прикрывать ваше одиночество жизнью, которая должна расти в любви обоих родителей».

Напомним, Самбурская недолго была замужем за белорусским актером Кириллом Дыцевичем — брак не продлился и года. На все вопросы журналистов Настасья уклончиво отвечала, что рассталась с экс-супругом не очень красиво.

В шоу Регины Тодоренко звезда намекнула, что проблемой в отношениях стало домашнее насилие: «Я была замужем. Я развелась. Причина очень нехорошая, а я не хочу сесть на нее, как некоторые известные девушки, и ездить. Я не хочу быть жертвой».

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16 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @samburskaya/Instagram
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Настасья Самбурская

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • Правильно сказала

  • Согласна с Настей, и вообще, это не право, рожать или нет. И ни перед кем она не обязана оправдываться

  • Вера

    Согласна с Настей, и вообще, это не право, рожать или нет. И ни перед кем она не обязана оправдываться

    это её право то есть

  • Самбурская может быть грубой иногда, но на серьезные вопросы у нее правильные взгляды и точка зрения

  • Можно подумать 32 - то такой критичный возраст, что пора уже рожать для себя, бред вообще, еще есть шансы встретить мужчину и создать семью, да и вообще "родить для себя" - то очень серьезное решение в любом возрасте, не каждая на такое решиться, то вам не котенка завести. Молодец, Настя, все правильно ответила!

  • Красотка, все верно ответила.

  • Мне кажется, она всегда говорила, что не планирует иметь детей, ни с мужчиной, ни без него.

  • Знакомая не очень привлекательного вида, родила для себя (возраст поджимал) Родила от одного, наврала, что его ребенок другому. Ни том, ни тому девочка не нужна. Воспитала не очень удачно, девочка плохо учится, врет, хамит, в общем устроила себе райскую жизнь в однушке. Денег все время не хватает. Вот зачем?

  • Абсолютно согласна с Анастасией. Если нет нормальной семьи с любящим мужем, зачем плодиться? Ребенок это не игрушка, и даже не котенок. Одинокая несчастливая мать не в состоянии воспитать нормальную психологически устойчивую личность. Не всем дано быть родителями, у некоторых из нас на это свыше запрет стоит.

  • Гость

    Знакомая не очень привлекательного вида, родила для себя (возраст поджимал) Родила от одного, наврала, что его ребенок другому. Ни том, ни тому девочка не нужна. Воспитала не очень удачно, девочка плохо учится, врет, хамит, в общем устроила себе райскую жизнь в однушке. Денег все время не хватает. Вот зачем?

    вариантов масса.1. Для себя. 2. Потомуштонадокакувсех. 3.Стакан (воды, вискаря, самогона и тп). 4.Наследник продавленного дивана и платежей по кредитам и ипотеке 5.дляздоровья

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