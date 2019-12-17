Подписчики раскритиковали платье Алсу с пайетками и объемными рукавами

Алсу выступила на церемонии вручения престижной премии в Кремле. Подписчики отметили прекрасный голос певицы, но совсем не оценили ее оригинальный наряд.

Алсу

36-летняя Алсу поделилась в Инстаграме фото нового образа. Певица выбрала смелый наряд — мини-платье, расшитое пайетками, с объемными рукавами и короткой юбкой-колоколом. Ботильоны с металлическим мысом, кожаные митенки и серьги с бахромой дополнили звездный аутфит.

Мнения подписчиков насчет лука разделились. Многим оригинальный выбор Алсу понравился, но нашлись и те, кто жестко высказался по поводу блестящего наряда: «Колхоз», «Платье — три колокола!» «Наряд не нравится, слишком короткий», «Это не платье, это ужас!», «Какие-то доспехи Дон Кихота».

Алсу

Поклонники поблагодарили Алсу за крутое выступление и отметили ее «неземной голос», а те, кто не смог вживую увидеть концерт, с нетерпением ждут, когда его покажут по телевизору.

Алсу всегда отличалась скромностью при выборе образов. Певица не позволила себе мини даже на новогоднюю вечеринку! Не знаем, что повлияло на решение артистки примерить смелый наряд, но уверены, что эксперименты необходимо поощрять, что мы и делаем.