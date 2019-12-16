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Сын Любови Полищук уже несколько месяцев не выходит на связь

Бывшая жена 47-летнего Алексея Макарова заявила, что актер уже полгода не платит алименты и не общается с семьей. Виктория Богатырева не знает, куда пропал экс-супруг и что послужило этому причиной.
Виктория Богатырева, Варя Макарова, Алексей Макаров
Виктория Богатырева, Варя Макарова и Алексей Макаров

Алексей Макаров и Виктория Богатырева расстались в 2010 году. Незадолго до разрыва у пары родилась дочь Варвара. Несмотря на окончание романтических отношений экс-супруги вместе воспитывали наследницу. Алексей исправно платил алименты и часто виделся с девочкой. На днях Виктория Богатырева заявила, что актер уже полгода не выходит на связь с семьей. 

«Алексей молча взял и пропал. Дочку он не видел с весны. Варя плакала первое время. Сейчас уже успокоилась. Она знает, что он где-то есть», — рассказала 40-летняя актриса в эфире программы «Звезды сошлись».

Варя Макарова, Алексей Макаров
Варя и Алексей Макаровы

Бывшая жена Макарова в течение нескольких месяцев ничего о нем не слышала. Алексей перестал присылать деньги и отвечать на звонки. Богатырева понятия не имеет, куда пропал отец Вари. 

  • Алексей Макаров, Любовь Полищук
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    Сын Любови Полищук уже полгода не платит алименты своей 9-летней дочери
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Судя по Инстаграму актера, он никуда не пропадал. Еще 30 ноября Алексей выложил рекламный ролик в своем профиле, а незадолго до этого поделился фотографией, на которой позирует с коллегами в аэропорту. Сам Макаров пока не прокомментировал ситуацию со своим «исчезновением» и самостоятельной отменой алиментов 9-летней дочери.

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16 декабря 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars, @makarov_alexey_, @victoriabogatyreva.actress/Instagram
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Алексей Макаров, Виктория Богатырева

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