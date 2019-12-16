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«Не можешь завести — не надо»: Михаил Боярский резко выступил против ЭКО

Михаил «Каналья» Боярский продолжает выстреливать фразами, которые не приходятся по душе общественности. На этот раз он выступил против ЭКО. И наговорил еще много интересного.
Михаил Боярский
Михаил Боярский

Главный мушкетер страны недавно уже изрядно разозлил борцов за равные права у мужчин и женщин, когда заявил, что ни одна барышня «не способна на глобальные поступки ни в науке, ни в литературе».

Конечно, общественность подобные сексистские заявления возмутили до глубины души, однако сам Боярский от своих слов отказываться не собирается. Более того, он настойчиво продолжает убеждать всех в том, что место женщины — на кухне.

В передаче «Сегодня вечером» Боярский опять поразмышлял о роли женщины в современном мире. И, если верить 69-летнему актеру, девушки могут быть только женами и матерями — другого им не дано от природы.

Елизавета и Михаил Боярские
Елизавета и Михаил Боярские

«Мать! Больше для нее роли нет. Не надо больше других ролей. Все должно быть так, как задумано Господом нашим. По-другому будет извращение в ту или другую сторону. Нормальные семьи пока есть. Их будет еще больше, если соблюдать традиции. Жить душой, сердцем, добром», — безапелляционно заявил Михаил «Тысяча чертей» Боярский.

Также артист выступил за то, чтобы женщины «прилеплялись к своим мужьям», воспитывали детей и не выставляли свою любовь к супругу на всеобщее обозрение: «Эти профурсетки мне не нравятся. Самими собой надо быть! Вся прелесть женщин — в скромности, в обожании мужа. Втихаря любить надо. Гордость — не очень приятное чувство. Оно связано с тщеславием».

  • Михаил Боярский
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    Михаил Боярский родился в Санкт-Петербурге в семье актрисы Екатерины Мелентьевой и актера Сергея Боярского
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Ну и, конечно, категоричный артист выступил против ЭКО: «Как только начинаются эксперименты с полами, с эмбрионами, с химией, с технологиями… Да пошли они все к черту. Ничего не получится. Если не можешь завести ребенка — не надо. Зачем-то это было задумано, чтобы человек не имел детей?»

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16 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Фото @boyarskiy_official/Instagram, Legion-Media.ru, Persona Stars, PhotoXPress.ru
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Михаил Боярский

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Где бы найти еще настоящего мужчину, что бы потом к нему прилепляться, очень мало их осталось, вот и приходиться женщинам быть и бабами и мужиками, два в одном

  • А если с другой стороны посмотреть, может ЭКО было нам дано по воли Господа, если бы оно не нужно было бы его и не открыли бы и никто не знал бы этого

  • В последнее время Боярский с маниакальным постоянством лезет в вопросы,которые его вообще не касаются!! Возомнил себя гуру,а на самом деле просто старик,который никому уже не интересен в профессиональном плане,вот и поднимает волну

  • Тот случай когда вещает о добре и любви и о том «как надо» человек у которого по сути всё сложилось в жизни. И звездой был и многократно рассказывал как поклонниц ему автобусами возили и он ни в чём себе не отказывал. А жена его прощала, покорно ждала с борщами и детей здоровых родила ему. И теперь он сидит и даже на секунду не пытается понять людей которые не могут родить самостоятельно и женщин которые не готовы быть всю жизнь дополнением к мужчине и жить его обожанием. Дартаньян оказался глуп и тщеславен.

  • Ясно дело зачем - чтоб сократить перенаселение планеты. Но люди - эгоисты, если чего-то хотят, пытаются этого достичь любыми способами.

  • По нему видно,что он деспот и женоненавистник.А вообще Правильно говорит,-раз не даётся малыш,возьми в детдоме!Более 600 тысяч сирот в стране,а мы ерундой страдаем да за бешеные деньги и операции...

  • Зачем Бога тут сюда, 2019 год, развитие искусственного интеллекта, большие открытия в биотехнологии и биоинженерии, нано технологий.Чем более благополучно будет жить человечество тем ленивее становяться сперматозоиды и яйцеклетки. Об этом уже написано много научных статей.Да и не нужно в будущем много людей, работы все равно не будет. Везде где надо и можно будут поставлены программы.

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