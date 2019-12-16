«Не можешь завести — не надо»: Михаил Боярский резко выступил против ЭКО

Михаил «Каналья» Боярский продолжает выстреливать фразами, которые не приходятся по душе общественности. На этот раз он выступил против ЭКО. И наговорил еще много интересного.

Михаил Боярский

Главный мушкетер страны недавно уже изрядно разозлил борцов за равные права у мужчин и женщин, когда заявил, что ни одна барышня «не способна на глобальные поступки ни в науке, ни в литературе».

Конечно, общественность подобные сексистские заявления возмутили до глубины души, однако сам Боярский от своих слов отказываться не собирается. Более того, он настойчиво продолжает убеждать всех в том, что место женщины — на кухне.

В передаче «Сегодня вечером» Боярский опять поразмышлял о роли женщины в современном мире. И, если верить 69-летнему актеру, девушки могут быть только женами и матерями — другого им не дано от природы.

Елизавета и Михаил Боярские

«Мать! Больше для нее роли нет. Не надо больше других ролей. Все должно быть так, как задумано Господом нашим. По-другому будет извращение в ту или другую сторону. Нормальные семьи пока есть. Их будет еще больше, если соблюдать традиции. Жить душой, сердцем, добром», — безапелляционно заявил Михаил «Тысяча чертей» Боярский.

Также артист выступил за то, чтобы женщины «прилеплялись к своим мужьям», воспитывали детей и не выставляли свою любовь к супругу на всеобщее обозрение: «Эти профурсетки мне не нравятся. Самими собой надо быть! Вся прелесть женщин — в скромности, в обожании мужа. Втихаря любить надо. Гордость — не очень приятное чувство. Оно связано с тщеславием».

1 2 3 ... 9 Михаил Боярский родился в Санкт-Петербурге в семье актрисы Екатерины Мелентьевой и актера Сергея Боярского

Ну и, конечно, категоричный артист выступил против ЭКО: «Как только начинаются эксперименты с полами, с эмбрионами, с химией, с технологиями… Да пошли они все к черту. Ничего не получится. Если не можешь завести ребенка — не надо. Зачем-то это было задумано, чтобы человек не имел детей?»