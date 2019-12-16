Вслед за Алисой Юнусовой на большую балетную сцену выходит и ее бабушка Симона

Алена Шишкова показала, как 5-летняя девочка выступила на отчетном концерте. Примечательно, что на сцене также танцевала и бабушка Алисы Симона. Ее появление никого не оставило равнодушным.

Многим поклонникам семейства Юнусовых известно, что 5-летняя Алиса занимается балетом. Дочь Тимати и Алены Шишковой по четыре часа в день проводила в зале в период подготовки к важному отчетному концерту. Пользователи Сети сочувствовали ей, считая, что это непосильная нагрузка для ребенка.

Все усилия малышки окупились сторицей, и в назначенный день Алиса выступила вместе с другими ученицами. Примечательно, что в постановке участвовали также и родственницы девочек, среди которых была замечена 60-летняя Симона Юнусова.

Алена Шишкова, мама Алисы, наблюдала за происходящим из зрительного зала и тщательно снимала выступление дочери и экс-свекрови на телефон. На следующий день модель поделилась видео в Инстаграме:

«Без комментариев! Хочется сказать только одно... Браво, Симона! Лисенок, горжусь».

В ролике Симона и Алиса вместе с другими участницами действа танцевали в нарядных балетных костюмах. Сначала мама Тимати предстала в образе красавицы-крестьянки, а потом сменила вышитую сорочку и цветастую юбку на нарядный голубой костюм с золотыми эполетами.

1 2 3 ... 10 Алиса Юнусова не первый год ходит в балетную школу

«Что может быть трогательнее совместного выступления!», «Алиса — умничка! Симона — свекровь, которую надо любить всем сердцем и душой», — писали фолловеры.