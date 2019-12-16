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58-летний Александр Цекало радуется как ребенок, наряжая елку с молодой женой

Дарина Эрвин и Александр Цекало вовсю готовятся к встрече 2020 года. Молодая возлюбленная продюсера поделилась забавным видео со своим счастливым супругом.
Александр Цекало
Александр Цекало

16 декабря в Инстаграме четвертой жены Александра Цекало появилось новое видео. Судя по кадрам, супруги уже нарядили елку, и шоумен крайне этому рад.

Что любовь делает с людьми! 58-летний Цекало любуется елкой и широко улыбается, заряжая поклонников новогодним настроением.

Сейчас продюсер и художница находятся в США, где и планируют встретить 2020-й. В преддверии праздника супруги отправились на новогодний шопинг. На видео, опубликованном в соцсетях Дарины, Александр аж подпрыгивает от удовольствия, прогуливаясь мимо украшенных витрин и Санта-Клаусов.

Александр Цекало развелся с Викторией Галушко в январе 2019 года. Говорят, что бывшая жена продюсера уже успела найти новую любовь, и даже была замечена у ЗАГСа.

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16 декабря 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, Геннадий Авраменко, @darina.ervin/Instagram
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Александр Цекало

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