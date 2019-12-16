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54-летняя Марина Хлебникова рассказала о своей неизлечимой болезни

Многие отмечали заметные перемены во внешности Марины Хлебниковой. Оказалось, что они связаны с тяжелой болезнью, которую певице констатировали несколько лет назад.
Марина Хлебникова

Не так давно стало известно, что Марина Хлебникова страдает от неизлечимого заболевания. Его диагностировали в 2005 году. В недавнем интервью «Собеседнику» певица, которая предпочитает не распространяться о своем недуге, все же поведала о том, как она восприняла печальную новость. В особенно тяжелые времена единственным, кто поддерживал ее, был экс-супруг Хлебниковой Антон Логинов.

«Был период, когда не могла не только работать, но даже встать с кровати. Молчала о своих трудностях, так как не умею жаловаться… В тот период я закрылась в себе, оттолкнула всех друзей… Рядом остались только родители, дочь и… Антон – он не ушел. Он кормил меня с ложечки, возил по врачам», — поведала 54-летняя певица.

Напомним, бывший гражданский муж Хлебниковой покончил с собой в октябре 2018-го, и для певицы это событие стало еще одним тяжелым ударом. Впрочем, она нашла в себе силы вновь вернуться на сцену.

В интервью Хлебникова призналась, что не знает, сколько еще ей суждено прожить. Но, несмотря на тяжелое заболевание и отсутствие радужных врачебных прогнозов, она не собирается опускать руки и запираться в четырех стенах. 

«Антон хотел бы, чтобы я жила. Очень хочется дождаться внуков и петь им колыбельные на ночь», — рассказала исполнительница хитов «Чашка кофею» и «Солнышко мое, вставай».

Добавим, что Марина Хлебникова вырастила дочь Доминику, которая в настоящее время учится на экономиста в одном из университетов Великобритании.

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16 декабря 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @marina_hlebnikova_official/Instagram, Persona Stars
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Марина Хлебникова

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Так что с ней, похоже она страдает артсклерозом. Не хочу думать что она выпивает.

  • Бедная Марина. Пропала со сцены давно. Хороший видно человек. Жаль, поправляйтесь. Держитесь. Гоните прочь депрессию и все страхи.

  • Болезнь диагностируют, а вот констатируют совсем другое! Обычно так...

  • Эта болезнь называется тяжелый запущенный алкоголизм, увы (

  • так и не поняла, что ей там "констатировали"...

  • У нее были гаймориты тяжелейшие, все сказалось на челюстях и зубах. В итоге разошлось нёбо, была операция, после которой она прекратила петь. Возможно, сейчас последствия.

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