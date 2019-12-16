54-летняя Марина Хлебникова рассказала о своей неизлечимой болезни

Многие отмечали заметные перемены во внешности Марины Хлебниковой. Оказалось, что они связаны с тяжелой болезнью, которую певице констатировали несколько лет назад.

Не так давно стало известно, что Марина Хлебникова страдает от неизлечимого заболевания. Его диагностировали в 2005 году. В недавнем интервью «Собеседнику» певица, которая предпочитает не распространяться о своем недуге, все же поведала о том, как она восприняла печальную новость. В особенно тяжелые времена единственным, кто поддерживал ее, был экс-супруг Хлебниковой Антон Логинов.

«Был период, когда не могла не только работать, но даже встать с кровати. Молчала о своих трудностях, так как не умею жаловаться… В тот период я закрылась в себе, оттолкнула всех друзей… Рядом остались только родители, дочь и… Антон – он не ушел. Он кормил меня с ложечки, возил по врачам», — поведала 54-летняя певица.

Напомним, бывший гражданский муж Хлебниковой покончил с собой в октябре 2018-го, и для певицы это событие стало еще одним тяжелым ударом. Впрочем, она нашла в себе силы вновь вернуться на сцену.

В интервью Хлебникова призналась, что не знает, сколько еще ей суждено прожить. Но, несмотря на тяжелое заболевание и отсутствие радужных врачебных прогнозов, она не собирается опускать руки и запираться в четырех стенах.

«Антон хотел бы, чтобы я жила. Очень хочется дождаться внуков и петь им колыбельные на ночь», — рассказала исполнительница хитов «Чашка кофею» и «Солнышко мое, вставай».

1 2 3 ... 10 Марина Хлебникова редко говорит в интервью о своем здоровье

Добавим, что Марина Хлебникова вырастила дочь Доминику, которая в настоящее время учится на экономиста в одном из университетов Великобритании.