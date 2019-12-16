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«Я была ужасна»: Кейт Миддлтон рассказала о первой студенческой подработке, с которой справлялась так себе

Как и многие молодые люди, Кейт Миддлтон во время учебы в университете искала возможность заработать. В эфире популярного телешоу герцогиня поделилась воспоминаниями об этом периоде. И они не самые радужные.
Кейт Миддлтон

Недавно Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в одном из самых известных британских телешоу. Вместе с 84-летней ведущей Мэри Берри (кстати, именно ее имя было первым словом, которое произнес годовалый принц Луи) супруги приготовили праздничные блюда для сотрудников благотворительных организаций и волонтеров.

В процессе создания кулинарных шедевров герцог и герцогиня Кембриджские поддерживали непринужденную беседу с телеведущей. После того, как Кэтрин приготовила коктейли, ее попросили отнести их гостям. Тогда-то, по сообщению издания Express, Кейт неожиданно и вспомнила занятную подробность из своей жизни.

«Это напоминает мои университетские деньки, когда я подрабатывала официанткой», — сообщила супруга принца Уильяма. Мэри Берри немедленно поинтересовалась, как же Кейт справлялась с этой работой. «Я была ужасна», — честно призналась Миддлтон и рассмеялась.
  • Кейт Миддлтон
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    До знакомства с принцем Уильямом Кейт Миддлтон вела вполне обычную жизнь
    Смотреть галерею

Также герцогиня рассказала, что она часто готовит вместе с детьми. Недавно они все вместе раскатывали тесто для пиццы. Кроме того, и принц Уильям в прошлом баловал супругу блюдами собственного приготовления. Особенно, по словам Кейт, ему удавались завтраки.

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16 декабря 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images, @kensingtonroyal, @mattporteous/Instagram
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Кейт Миддлтон

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • молодец, Кэтрин! При такой семье не постеснялась работать официантом, зарабатывать карманные деньги. И диплом с отличием получила, и капитаном команды была. Умница и красавица, добрая, искренняя Кейт.

  • Я уже начинаю ненавидеть придуманные восхваляющие новости об этой женщине. Всему есть своя мера

  • "Глядя на утонченную герцогиню..." ну вот ничего уточненного нет в ней. Стройная, сухая, но ни разу не изящная, не утонченная. Ширококостная, очень земная женщина.А про эту её подработку: наверное, тоже в рамках какой-нибудь студенческой акции 2 вечера побыла "официанткой". Уверена, что она не работала дольше

  • Гость

    молодец, Кэтрин! При такой семье не постеснялась работать официантом, зарабатывать карманные деньги. И диплом с отличием получила, и капитаном команды была. Умница и красавица, добрая, искренняя Кейт.

    При какой семье? Ее родители из простых. В университетские деньги она отчаянно бегала за Уильямом и все эти подработки были от недовольства королевы, что она ленива и не работает.

  • Не могу видеть, когда во время готовки лезут руками с кольцами-браслетами, прямо рвотный рефлекс, выглядит отвратительно, хоть ты герцогиня, хоть кто угодно. Хоть даже ты 2 минуты для фото скалкой повозила, всё равно гадко

  • в университетские деньКи

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Гость 2019-12-01 22:43:00
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