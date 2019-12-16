«Я была ужасна»: Кейт Миддлтон рассказала о первой студенческой подработке, с которой справлялась так себе

Как и многие молодые люди, Кейт Миддлтон во время учебы в университете искала возможность заработать. В эфире популярного телешоу герцогиня поделилась воспоминаниями об этом периоде. И они не самые радужные.

Недавно Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в одном из самых известных британских телешоу. Вместе с 84-летней ведущей Мэри Берри (кстати, именно ее имя было первым словом, которое произнес годовалый принц Луи) супруги приготовили праздничные блюда для сотрудников благотворительных организаций и волонтеров.

В процессе создания кулинарных шедевров герцог и герцогиня Кембриджские поддерживали непринужденную беседу с телеведущей. После того, как Кэтрин приготовила коктейли, ее попросили отнести их гостям. Тогда-то, по сообщению издания Express, Кейт неожиданно и вспомнила занятную подробность из своей жизни.

«Это напоминает мои университетские деньки, когда я подрабатывала официанткой», — сообщила супруга принца Уильяма. Мэри Берри немедленно поинтересовалась, как же Кейт справлялась с этой работой. «Я была ужасна», — честно призналась Миддлтон и рассмеялась.

1 2 3 ... 10 До знакомства с принцем Уильямом Кейт Миддлтон вела вполне обычную жизнь

Также герцогиня рассказала, что она часто готовит вместе с детьми. Недавно они все вместе раскатывали тесто для пиццы. Кроме того, и принц Уильям в прошлом баловал супругу блюдами собственного приготовления. Особенно, по словам Кейт, ему удавались завтраки.