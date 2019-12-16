«Я была ужасна»: Кейт Миддлтон рассказала о первой студенческой подработке, с которой справлялась так себе

Недавно Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в одном из самых известных британских телешоу. Вместе с 84-летней ведущей Мэри Берри (кстати, именно ее имя было первым словом, которое произнес годовалый принц Луи) супруги приготовили праздничные блюда для сотрудников благотворительных организаций и волонтеров.
В процессе создания кулинарных шедевров герцог и герцогиня Кембриджские поддерживали непринужденную беседу с телеведущей. После того, как Кэтрин приготовила коктейли, ее попросили отнести их гостям. Тогда-то, по сообщению издания Express, Кейт неожиданно и вспомнила занятную подробность из своей жизни.
Также герцогиня рассказала, что она часто готовит вместе с детьми. Недавно они все вместе раскатывали тесто для пиццы. Кроме того, и принц Уильям в прошлом баловал супругу блюдами собственного приготовления. Особенно, по словам Кейт, ему удавались завтраки.