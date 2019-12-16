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Как врач определил по малышу Ратмиру, что у Анастасии Решетовой были проблемы с собственной матерью

Анастасия Решетова охотно делится новостями о своем двухмесячном сыне. Недавно молодая мама поведала об интересном и очень неожиданном медицинском приеме, на котором она побывала с малышом. 
Анастасия Решетова
Анастасия Решетова с сыном

Два месяца назад Анастасия Решетова впервые стала мамой. Теперь знаменитость ежедневно публикует трогательные фото с сыном Ратмиром и рассказывает о своих заботах о малыше. 

16 декабря Анастасия поведала, что недавно мальчика осмотрел врач-вертебролог — специалист по заболеваниям спины. 

Медик пришел на профилактический прием, чтобы осмотреть, не появились ли в первые месяцы жизни у Ратмира какие-либо осложнения. Именно поэтому Решетова даже не предполагала, что врач вынесет... психологический диагноз ей!

Анастасия Решетова
 

«К концу осмотра, во время пальпации, врач задал мне неожиданный вопрос: ''А какие у вас были отношения с вашей матерью? Получили ли вы достаточное количество любви от нее?'' Я, естественно, немного растерялась, так как такие вопросы было бы привычнее услышать на приеме у психотерапевта, но никак не на осмотре моего ребенка», — делится впечатлениями звезда. 

Как оказалось, по некоторым признакам специалист определил, что у Анастасии имеется комплекс недолюбленного ребенка, который влияет на ее сына. 

Решетова не скрывает, что у нее были проблемы с родственницей. Девушка выросла в неполноценной семье — мама родила ее в 16 лет и через некоторое время развелась с отцом. Мужчина самостоятельно вырастил Анастасию и ее младшую сестру. 

  • Анастасия Решетова
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    Анастасия Решетова рассказала об интересном наблюдении врача касаемо ее и малыша Ратмира
    Смотреть галерею

«Я бы очень не хотела, чтобы на моем сыне отразилась моя не самая лучшая составляющая», — посетовала молодая мама и пообещала, что сделает все, чтобы ее ребенок вырос счастливым. 

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16 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото @volkonskaya.reshetova/Instagram
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Анастасия Решетова

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Надо было ей заодно спросить, а что значит, когда бабушка грудного ребенка в кухонной раковине подмывает, это тоже какие-то комплексы из детства? ну раз уж она к таким врачам-универсалам-многостаночникам ходит, которые подобные вопросы задают....

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