Как врач определил по малышу Ратмиру, что у Анастасии Решетовой были проблемы с собственной матерью

Анастасия Решетова охотно делится новостями о своем двухмесячном сыне. Недавно молодая мама поведала об интересном и очень неожиданном медицинском приеме, на котором она побывала с малышом.

Анастасия Решетова с сыном

Два месяца назад Анастасия Решетова впервые стала мамой. Теперь знаменитость ежедневно публикует трогательные фото с сыном Ратмиром и рассказывает о своих заботах о малыше.

16 декабря Анастасия поведала, что недавно мальчика осмотрел врач-вертебролог — специалист по заболеваниям спины.

Медик пришел на профилактический прием, чтобы осмотреть, не появились ли в первые месяцы жизни у Ратмира какие-либо осложнения. Именно поэтому Решетова даже не предполагала, что врач вынесет... психологический диагноз ей!

«К концу осмотра, во время пальпации, врач задал мне неожиданный вопрос: ''А какие у вас были отношения с вашей матерью? Получили ли вы достаточное количество любви от нее?'' Я, естественно, немного растерялась, так как такие вопросы было бы привычнее услышать на приеме у психотерапевта, но никак не на осмотре моего ребенка», — делится впечатлениями звезда.

Как оказалось, по некоторым признакам специалист определил, что у Анастасии имеется комплекс недолюбленного ребенка, который влияет на ее сына.

Решетова не скрывает, что у нее были проблемы с родственницей. Девушка выросла в неполноценной семье — мама родила ее в 16 лет и через некоторое время развелась с отцом. Мужчина самостоятельно вырастил Анастасию и ее младшую сестру.

1 2 3 ... 10 Анастасия Решетова рассказала об интересном наблюдении врача касаемо ее и малыша Ратмира

«Я бы очень не хотела, чтобы на моем сыне отразилась моя не самая лучшая составляющая», — посетовала молодая мама и пообещала, что сделает все, чтобы ее ребенок вырос счастливым.