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Роза Сябитова поставила диагноз «геронтофилия» молодой жене своего экс-бойфренда и пожалела пару

Роза Сябитова всегда не прочь обсудить личную жизнь других людей. Недавно критике подвергся мужчина, с которым несколько лет назад встречалась «главная сваха страны». 
Роза Сябитова
Роза Сябитова

57-летняя Роза Сябитова — активный пользователь соцсетей. На своей странице в Инстаграме телеведущая регулярно разбирает проблемы касаемо отношений с мужчинами, о которых ей пишут читательницы, или высказывает свое мнение по поводу новостей о личной жизни звезд. 

Иногда Сябитова поднимает темы, которые касаются ее самой. 

16 декабря сваха рассказала, что узнала о женитьбе своего экс-бойфренда. Сама свадьба бывшего избранника ее никак не задела. Куда больше взволновал знаменитость тот факт, что супругой ее 57-летнего ухажера стала 27-летняя девушка. 

Роза Сябитова
Роза и ее бывший возлюбленный

Роза надеется, что девушка вышла замуж за столь зрелого мужчину лишь из-за корыстных целей — в такой ситуации ей было бы легко понять «золотоискательницу». 

Однако Сябитовой стало известно, что на самом деле молодая супруга безумно любит ее экс-бойфренда. 

«Я вижу признак классической геронтофилии (излишней нежности к людям гораздо старше). Этот как раз характеризуется отсутствием меркантильного интереса у партнерши. Как утверждают врачи-психиатры, в основе подобных отношений всегда лежит низкая самооценка и неуверенность в себе, которые будут подталкивать человека к отношениям с мужчинами или женщинами в возрасте», — вынесла вердикт звезда. 

Роза призналась, что не в силах радоваться за такой союз. Она надеется, что у супругов сложатся нормальные отношения. «Мне странно желать таким парам: ''Совет, да любовь!'' Только: ''Храни вас Бог!''» — подытожила Сябитова. 

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16 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото @syabitova_roza/Instagram
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Роза Сябитова

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