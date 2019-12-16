Роза Сябитова поставила диагноз «геронтофилия» молодой жене своего экс-бойфренда и пожалела пару

Роза Сябитова всегда не прочь обсудить личную жизнь других людей. Недавно критике подвергся мужчина, с которым несколько лет назад встречалась «главная сваха страны».

Роза Сябитова

57-летняя Роза Сябитова — активный пользователь соцсетей. На своей странице в Инстаграме телеведущая регулярно разбирает проблемы касаемо отношений с мужчинами, о которых ей пишут читательницы, или высказывает свое мнение по поводу новостей о личной жизни звезд.

Иногда Сябитова поднимает темы, которые касаются ее самой.

16 декабря сваха рассказала, что узнала о женитьбе своего экс-бойфренда. Сама свадьба бывшего избранника ее никак не задела. Куда больше взволновал знаменитость тот факт, что супругой ее 57-летнего ухажера стала 27-летняя девушка.

Роза и ее бывший возлюбленный

Роза надеется, что девушка вышла замуж за столь зрелого мужчину лишь из-за корыстных целей — в такой ситуации ей было бы легко понять «золотоискательницу».

Однако Сябитовой стало известно, что на самом деле молодая супруга безумно любит ее экс-бойфренда.

«Я вижу признак классической геронтофилии (излишней нежности к людям гораздо старше). Этот как раз характеризуется отсутствием меркантильного интереса у партнерши. Как утверждают врачи-психиатры, в основе подобных отношений всегда лежит низкая самооценка и неуверенность в себе, которые будут подталкивать человека к отношениям с мужчинами или женщинами в возрасте», — вынесла вердикт звезда.

1 2 3 ... 10 Роза Сябитова высказалась о новых отношениях своего экс-бойфренда

Роза призналась, что не в силах радоваться за такой союз. Она надеется, что у супругов сложатся нормальные отношения. «Мне странно желать таким парам: ''Совет, да любовь!'' Только: ''Храни вас Бог!''» — подытожила Сябитова.