«Я ее избаловала»: Дана Борисова назвала причину конфликта с дочерью

В семье Даны Борисовой снова разыгралась драма. Дочь со скандалом покинула дом телеведущей, а та, в свою очередь, пытается публично доказать, что не причастна к истерикам наследницы.

Дана Борисова

Дана Борисова снова привлекла внимание к своей персоне. В минувшие выходные в квартиру звезды нагрянула полиция: ее вызвал бывший гражданский муж Даны с целью забрать к себе домой 12-летнюю дочь Полину.

Дана уверена, что этот «концерт» был зря устроен ее экс-избранником: девочка сама придумала проблемы.

В своих соцсетях Борисова поведала, что несколько дней подряд конфликтовала с наследницей. Сначала Полина специально портила вещи из гардероба матери незадолго до ее выступлений, а затем и вовсе выкинула рукопись ее будущей книги.

Полина Аксенова

Девочка не стала подробно описывать свою версию случившегося, а лишь намекнула, что у ее матери снова начались проблемы с запрещенными веществами.

Телеведущая поспешила опровергнуть слова дочери: все-таки она лишь недавно праздновала 2,5 года своей «трезвости» и готова доказать , «что совершенно чиста».

16 декабря Дана вышла на связь с журналистами и высказалась о поведении Полины. Звезда призналась, что давно конфликтует с дочерью по причине ее завышенных требований. Так, например, девочке не нравится, что летом мать отправляет ее отдыхать в Сочи — Аксеновой хотелось бы съездить в США или Великобританию.

Телеведущая считает, что ее дочь еще мала для заграничных путешествий, да и стоит это немало даже для звезды. «Да, я ее избаловала», — грустно резюмировала Борисова в интервью для портала Teleprogramma.pro.

