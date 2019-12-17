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«Я ее избаловала»: Дана Борисова назвала причину конфликта с дочерью

В семье Даны Борисовой снова разыгралась драма. Дочь со скандалом покинула дом телеведущей, а та, в свою очередь, пытается публично доказать, что не причастна к истерикам наследницы. 
Дана Борисова
Дана Борисова

Дана Борисова снова привлекла внимание к своей персоне. В минувшие выходные в квартиру звезды нагрянула полиция: ее вызвал бывший гражданский муж Даны с целью забрать к себе домой 12-летнюю дочь Полину. 

Дана уверена, что этот «концерт» был зря устроен ее экс-избранником: девочка сама придумала проблемы. 

В своих соцсетях Борисова поведала, что несколько дней подряд конфликтовала с наследницей. Сначала Полина специально портила вещи из гардероба матери незадолго до ее выступлений, а затем и вовсе выкинула рукопись ее будущей книги. 

Полина Аксенова
Полина Аксенова

Девочка не стала подробно описывать свою версию случившегося, а лишь намекнула, что у ее матери снова начались проблемы с запрещенными веществами. 

Телеведущая поспешила опровергнуть слова дочери: все-таки она лишь недавно праздновала 2,5 года своей «трезвости» и готова доказать, «что совершенно чиста». 

16 декабря Дана вышла на связь с журналистами и высказалась о поведении Полины. Звезда призналась, что давно конфликтует с дочерью по причине ее завышенных требований. Так, например, девочке не нравится, что летом мать отправляет ее отдыхать в Сочи — Аксеновой хотелось бы съездить в США или Великобританию. 

Телеведущая считает, что ее дочь еще мала для заграничных путешествий, да и стоит это немало даже для звезды. «Да, я ее избаловала», — грустно резюмировала Борисова в интервью для портала Teleprogramma.pro

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17 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото @danaborisova_official, @polinaxenova/Instagram
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Дана Борисова

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26 комментариев Добавить комментарий
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  • Дане надо отпустить дочь к отцу и заняться своей жизнью.Увы,время воспитания безнадёжно упущено и сейчас девочка в таком возрасте,когда донести до неё что либо бесполезно.Время расставит всё по местам.

  • Два сапога пара,но ребёнок для своих 12- ти лет очень жестокий.,это только начало переходного возраста,что будет в 16-ты лет.

  • Ребенку хочется спокойствия и нормальной жизни. Тянуть за границу ее может банальное желание, чтобы в нее не тыкали пальцем другие дети. В нашей стране наверняка больше шансов быть узнанной, особенно после всех выходок ее мамаши. Каждый пьяный, чих и пук на виду. Кого ты могла избаловать, Дана? Ты себя поддерживать в нормальном состоянии не можешь!

  • Ну кого Дана хочет обмануть? Если не наркота, то алкоголь.. Очевидно ж. Посмотрите видео, почитайте ее посты.. Она их у себя удалила. Но есть в статьях на разных ресурсах..

  • Может, и правда, девчонка мстит, с таким воспитанием и такой матерью всякое может быть. Одноклассница моей дочери (3 класс) решила подобным образом родителям отомстить за не тот телефон на ДР, слишком дешевый и "позорный". В итоге такиииие разборки получились, с опекой, с полицейскими, девчонка тысячу раз пожалела, что такое устроила, еле-еле это все разрулилось, в итоге теперь вроде тише воды, ниже травы, скромна и послушна)) Но Дане ее наркобиографию теперь всю жизнь припоминать будут, и дочь в т.ч. Вот это и есть репутация.

  • Гость

    Два сапога пара,но ребёнок для своих 12- ти лет очень жестокий.,это только начало переходного возраста,что будет в 16-ты лет.

    Сейчас это все помолодело, так что 12 лет - это самый пик подростковых бзиков, девочка по идее должна скоро перебеситься и успокоиться. А сейчас к 16 годам все, уже давно шелковые.

  • Гость

    Может, и правда, девчонка мстит, с таким воспитанием и такой матерью всякое может быть. Одноклассница моей дочери (3 класс) решила подобным образом родителям отомстить за не тот телефон на ДР, слишком дешевый и "позорный". В итоге такиииие разборки получились, с опекой, с полицейскими, девчонка тысячу раз пожалела, что такое устроила, еле-еле это все разрулилось, в итоге теперь вроде тише воды, ниже травы, скромна и послушна)) Но Дане ее наркобиографию теперь всю жизнь припоминать будут, и дочь в т.ч. Вот это и есть репутация.

    А знаете, что на самом деле стоит за такой детской местью? Желание привлечь внимание/ поиск родительской любви. А родители показали не пример любви, а применили силу, напугали ребенка. Они решили текущую проблему, но не главную.

  • Девочка та еще чертовка, я больше чем уверена. Но она не сама себя такой создала. И дело не в избалованности, точнее, не только в ней.

  • Гость

    Может, и правда, девчонка мстит, с таким воспитанием и такой матерью всякое может быть. Одноклассница моей дочери (3 класс) решила подобным образом родителям отомстить за не тот телефон на ДР, слишком дешевый и "позорный". В итоге такиииие разборки получились, с опекой, с полицейскими, девчонка тысячу раз пожалела, что такое устроила, еле-еле это все разрулилось, в итоге теперь вроде тише воды, ниже травы, скромна и послушна)) Но Дане ее наркобиографию теперь всю жизнь припоминать будут, и дочь в т.ч. Вот это и есть репутация.

    И еще, если ребенок знает, куда бежать жаловаться, как угрожать. Возможно, он подобное поведение наблюдал или наблюдает от родителей.

  • Гость

    Девочка та еще чертовка, я больше чем уверена. Но она не сама себя такой создала. И дело не в избалованности, точнее, не только в ней.

    Конечно, избалованность точно есть. Это называется откупиться подарками, купить подарками. Заполнить ту дыру, где должно было быть мамино внимание и любовь (которая не требует денег) подарками.

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