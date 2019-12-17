«Я ее избаловала»: Дана Борисова назвала причину конфликта с дочерью

Дана Борисова снова привлекла внимание к своей персоне. В минувшие выходные в квартиру звезды нагрянула полиция: ее вызвал бывший гражданский муж Даны с целью забрать к себе домой 12-летнюю дочь Полину.
В своих соцсетях Борисова поведала, что несколько дней подряд конфликтовала с наследницей. Сначала Полина специально портила вещи из гардероба матери незадолго до ее выступлений, а затем и вовсе выкинула рукопись ее будущей книги.
Девочка не стала подробно описывать свою версию случившегося, а лишь намекнула, что у ее матери снова начались проблемы с запрещенными веществами.
16 декабря Дана вышла на связь с журналистами и высказалась о поведении Полины. Звезда призналась, что давно конфликтует с дочерью по причине ее завышенных требований. Так, например, девочке не нравится, что летом мать отправляет ее отдыхать в Сочи — Аксеновой хотелось бы съездить в США или Великобританию.
Телеведущая считает, что ее дочь еще мала для заграничных путешествий, да и стоит это немало даже для звезды. «Да, я ее избаловала», — грустно резюмировала Борисова в интервью для портала Teleprogramma.pro.